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росія втратила ще один бомбардувальник Су-34

29 лютого 2024, 10:29
росія втратила ще один бомбардувальник Су-34
Фото: rbc.ua
окупанти продовжують зазнавати втрат в авіації.

 Збройні сили України збили ще один ворожий літак.

Про це повідомили Повітряні сили України.

"Ранок розпочинається з чергового знищеного Су-34 на Східному напрямку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за лютий було "приземлено" 9 літаків та розвідувальник А-50 окупантів.

Журналіст Андрій Цаплієнко навів арифметику збитих російських літаків. Загалом близько $870 млн.

Відчувши можливість, російські військово-повітряні сили здійснюють більше вильотів ближче до лінії фронту, скидаючи планерні бомби для придушення українських військ, щоб російські війська могли просуватися вперед. “Противник подолав страх використовувати авіацію безпосередньо над полем бою, – пояснили в Українському центрі оборонних стратегій. І хоча це призводить до втрати літаків, його наземні війська отримують значну перевагу у вогневій потужності”.

су-34війна в Україніросія окупантибомбардувальник

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