росія втратила статус учасника Європейської конвенції з прав людини

Втім Рада Європи продовжуватиме підтримувати правозахисників, демократичні сили, вільні ЗМІ та незалежне громадянське суспільство

росія відсьогодні втратила статус учасника Європейської конвенції з прав людини..

Про це повідомляє генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.

"З виходом з Конвенції росія ще більше ізолює себе від демократичного світу і позбавить понад 140 мільйонів російських громадян захисту", - підкреслила вона.

Пейчинович-Бурич сказала, що Рада продовжуватиме підтримувати "правозахисників, демократичні сили, вільні ЗМІ та незалежне громадянське суспільство" в росії та "забезпечуватиме справедливість і відповідальність для залучених людей".

Довідково

Рада Європи складається із 46 країн, покликана просувати демократію та захищати права людини та верховенство закону в Європі.

Рада виключила росію 16 березня після 26 років членства через напад на Україну.