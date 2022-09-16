росія втратила статус учасника Європейської конвенції з прав людини
росія відсьогодні втратила статус учасника Європейської конвенції з прав людини..
Про це повідомляє генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.
"З виходом з Конвенції росія ще більше ізолює себе від демократичного світу і позбавить понад 140 мільйонів російських громадян захисту", - підкреслила вона.
Пейчинович-Бурич сказала, що Рада продовжуватиме підтримувати "правозахисників, демократичні сили, вільні ЗМІ та незалежне громадянське суспільство" в росії та "забезпечуватиме справедливість і відповідальність для залучених людей".
Довідково
Рада Європи складається із 46 країн, покликана просувати демократію та захищати права людини та верховенство закону в Європі.
Рада виключила росію 16 березня після 26 років членства через напад на Україну.
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