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росія втратила у війні до половини танкового парку – CNN

09 лютого 2023, 17:19
росія втратила у війні до половини танкового парку – CNN
Армія рф могла втратити до половини свого оперативного танкового парку в Україні, заявила моніторингова група.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну росія втратила 1688 танків – і це лише документально підтвержені втрати техніки, заявив аналітик Якуб Яновський для CNN.

За інформацією аналітика, рф втратила у війні проти України 1688 танків: 1000 – знищені, 544 – захоплені українськими захисниками, 79 – пошкоджені, 65 – покинуті військовими росії. 

За словами військового аналітика, ця статистика включає лише ту техніку, щодо знищення якої є фото або відеодокази. Якуб Яновський додав, що реальна кількість може становити близько 2 тисяч танків. 

Так, Генштаб ЗСУ повідомляє, що станом на сьогодні росія втратила 3 255 танків. 

"росія розпочала війну (повномасштабне вторгнення - ред.), маючи на озброєнні близько 3 тисяч танків... тому є велика ймовірність, що Росія втратила половину придатних до використання танків", – заявив Яновський. 

Він також додав, що, перед початком війни армія рф мала близько 4 тисяч танків у резерві, але багато з них збереглися лише "на папері". Тобто навіть якщо припустити, що всі вони можуть бути полагоджені, росія втратила не менше  30% своїх довоєнних танкових сил, вважає Яновський.

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