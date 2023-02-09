росія втратила у війні до половини танкового парку – CNN

Армія рф могла втратити до половини свого оперативного танкового парку в Україні, заявила моніторингова група.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну росія втратила 1688 танків – і це лише документально підтвержені втрати техніки, заявив аналітик Якуб Яновський для CNN.

За інформацією аналітика, рф втратила у війні проти України 1688 танків: 1000 – знищені, 544 – захоплені українськими захисниками, 79 – пошкоджені, 65 – покинуті військовими росії.

За словами військового аналітика, ця статистика включає лише ту техніку, щодо знищення якої є фото або відеодокази. Якуб Яновський додав, що реальна кількість може становити близько 2 тисяч танків.

Так, Генштаб ЗСУ повідомляє, що станом на сьогодні росія втратила 3 255 танків.

"росія розпочала війну (повномасштабне вторгнення - ред.), маючи на озброєнні близько 3 тисяч танків... тому є велика ймовірність, що Росія втратила половину придатних до використання танків", – заявив Яновський.

Він також додав, що, перед початком війни армія рф мала близько 4 тисяч танків у резерві, але багато з них збереглися лише "на папері". Тобто навіть якщо припустити, що всі вони можуть бути полагоджені, росія втратила не менше 30% своїх довоєнних танкових сил, вважає Яновський.