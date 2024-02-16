Збройні сили України продовжують завдавати втрат армії росії.

За останню добу українські військові ліквідували 1 210 окупантів, 39 ББМ і 23 танки росіян.

Про це Генштаб ЗСУ написав в соціальній мережі Facebook.

"Загальні бойові втрати росії з 24.02.22 по 16.02.24 орієнтовно склали:

особового складу − близько 400 300 (+1 210) осіб,

танків − 6 465 (+23) од,

бойових броньованих машин − 12 129 (+39) одиниць

артилерійських систем − 9 641 (+21) одиниць

РСЗВ − 984 (+0) одиниць

засобів ППО − 671 (+0) одиниць

літаків − 332 (+0) одиниць

гелікоптерів − 325 (+0) одиниць

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 408 (+4) одиниць

крилатих ракет − 1 895 (+13) одиниць

кораблів/катерів − 25 (+0) одиниць

підводних човнів − 1 (+0) одиниць

автомобільної техніки та автоцистерн − 12 716 (+25) одиниць

спеціальної техніки − 1528 (+4) одиниць", - йдеться в дописі.

Дані уточнюються.