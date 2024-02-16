росія втратила у війні з Україною 400 тисяч солдатів
За останню добу українські військові ліквідували 1 210 окупантів, 39 ББМ і 23 танки росіян.
Про це Генштаб ЗСУ написав в соціальній мережі Facebook.
"Загальні бойові втрати росії з 24.02.22 по 16.02.24 орієнтовно склали:
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особового складу − близько 400 300 (+1 210) осіб,
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танків − 6 465 (+23) од,
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бойових броньованих машин − 12 129 (+39) одиниць
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артилерійських систем − 9 641 (+21) одиниць
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РСЗВ − 984 (+0) одиниць
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засобів ППО − 671 (+0) одиниць
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літаків − 332 (+0) одиниць
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гелікоптерів − 325 (+0) одиниць
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БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 408 (+4) одиниць
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крилатих ракет − 1 895 (+13) одиниць
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кораблів/катерів − 25 (+0) одиниць
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підводних човнів − 1 (+0) одиниць
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автомобільної техніки та автоцистерн − 12 716 (+25) одиниць
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спеціальної техніки − 1528 (+4) одиниць", - йдеться в дописі.
Дані уточнюються.