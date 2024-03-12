росія втратила в Україні близько 300 тисяч військових – розвідка США

"Глухий кут" у війні сприяє стратегічним військовим перевагам росії.

За час повномасштабної війни російське військо втратило 300 тисяч бійців загиблими й пораненими. Це приблизні втрати, розраховані американською розвідкою. Водночас вони є більшими, ніж будь-які інші з часів Другої світової війни.

Про це йдеться в оприлюдненій доповіді розвідувальної спільноти США.

"Глухий кут" у війні сприяє стратегічним військовим перевагам росії, завдяки чому її імпуль збільшується. російська оборонна промисловість значно нарощує виробництво арсеналу далекобійної ударної зброї, артилерійських боєприпасів та інших засобів, які дозволять їй вести тривалу війну високої інтенсивності. Також кремль виграє від невизначеності щодо майбутнього західної військової допомоги України.

Утім, відсутність швидких і суттєвих перемог на полі бою в поєднанні з українськими ударами по росії викликають занепокоєння в розвідки США, що путін може застосувати ядерну зброю. рф продовжує модернізовувати свій потенціал ядерної зброї.

Тим часом Китай більш ніж втричі збільшив експорт товарів потенційного військового призначення в росії з початку повномашстабного вторгнення росії в Україну. Багато з таких товарів москва використовує для виробництва зброї. Загалом торгівля між росією і Китаєм досягла понад $220 мільярдів у 2023 році, що є рекордом. рф отримала великий ринок збуту енергоресурсів, інших товарів, захист від західних економічних санкцій і партнера для протистояння США.

росія і надалі продовжуватиме використовувати всі застосовні джерела національної сили для просування своїх інтересів і намагатиметься підірвати Сполучені Штати та їхніх союзників, проте вона все ж стикається з такими проблемами, як відрив від західних ринків, відплив людського капіталу.

З початку повномасштабного вторгнення росії Китай жодного разу не підтримав Україну. Пекін підтримував рф і засуджував запроваджені Заходом через збройну агресію санкції проти неї.

Американська розвідка переконана, що росія "майже напевно не хоче прямого військового конфлікту з силами США та НАТО", тому вона й надалі діятиме асиметрично, щоб не переступати межу потенційного збройного протистояння.