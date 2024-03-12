Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

росія втратила в Україні близько 300 тисяч військових – розвідка США

12 березня 2024, 10:18
росія втратила в Україні близько 300 тисяч військових – розвідка США
Фото: з вільного доступу
"Глухий кут" у війні сприяє стратегічним військовим перевагам росії.

За час повномасштабної війни російське військо втратило 300 тисяч бійців загиблими й пораненими. Це приблизні втрати, розраховані американською розвідкою. Водночас вони є більшими, ніж будь-які інші з часів Другої світової війни.

Про це йдеться в оприлюдненій доповіді розвідувальної спільноти США.

"Глухий кут" у війні сприяє стратегічним військовим перевагам росії, завдяки чому її імпуль збільшується. російська оборонна промисловість значно нарощує виробництво арсеналу далекобійної ударної зброї, артилерійських боєприпасів та інших засобів, які дозволять їй вести тривалу війну високої інтенсивності. Також кремль виграє від невизначеності щодо майбутнього західної військової допомоги України.

Утім, відсутність швидких і суттєвих перемог на полі бою в поєднанні з українськими ударами по росії викликають занепокоєння в розвідки США, що путін може застосувати ядерну зброю. рф продовжує модернізовувати свій потенціал ядерної зброї.

Тим часом Китай більш ніж втричі збільшив експорт товарів потенційного військового призначення в росії з початку повномашстабного вторгнення росії в Україну. Багато з таких товарів москва використовує для виробництва зброї. Загалом торгівля між росією і Китаєм досягла понад $220 мільярдів у 2023 році, що є рекордом. рф отримала великий ринок збуту енергоресурсів, інших товарів, захист від західних економічних санкцій і партнера для протистояння США.

росія і надалі продовжуватиме використовувати всі застосовні джерела національної сили для просування своїх інтересів і намагатиметься підірвати Сполучені Штати та їхніх союзників, проте вона все ж стикається з такими проблемами, як відрив від західних ринків, відплив людського капіталу.

З початку повномасштабного вторгнення росії Китай жодного разу не підтримав Україну. Пекін підтримував рф і засуджував запроваджені Заходом через збройну агресію санкції проти неї.

Американська розвідка переконана, що росія "майже напевно не хоче прямого військового конфлікту з силами США та НАТО", тому вона й надалі діятиме асиметрично, щоб не переступати межу потенційного збройного протистояння.

війнавтрати окупантіврозвідка сша

Останні матеріали

Лінія фронту залишалася нерухомою минулого тижня. Інтенсивність боїв під Мар’їнкою знизилась, а під Роботиним – ні – Дональд Гілл
Cуспільство
Лінія фронту залишалася нерухомою минулого тижня. Інтенсивність боїв під Мар’їнкою знизилась, а під Роботиним – ні – Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 березня 2024, 11:53
Чи вирішить Британія пересидіти війну, якщо та захопить Захід? Відсутність США поглиблює розбіжності в Європі – Едвард Лукас
Політика
Чи вирішить Британія пересидіти війну, якщо та захопить Захід? Відсутність США поглиблює розбіжності в Європі – Едвард Лукас
Переклад iPress – 12 березня 2024, 09:06
Війська для України. Великий момент Макрона – Ніколя Тензер
Політика
Війська для України. Великий момент Макрона – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 11 березня 2024, 16:24
Це був тиждень, коли зламався рефлексивний контроль росії? Проте внутрішня ситуація у США все гірше та гірше – Філліпс О'Брайен
Політика
Це був тиждень, коли зламався рефлексивний контроль росії? Проте внутрішня ситуація у США все гірше та гірше – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 березня 2024, 12:11
росія посилює повітряні удари по українських позиціях та містах. Втім, у неї залишилося не більше семи А-50У з А-100 – Том Купер
Технології
росія посилює повітряні удари по українських позиціях та містах. Втім, у неї залишилося не більше семи А-50У з А-100 – Том Купер
Переклад iPress – 10 березня 2024, 23:20
Польща озброюється. Адже не хоче Бучу на околицях Варшави – Марек Магєровські
Політика
Польща озброюється. Адже не хоче Бучу на околицях Варшави – Марек Магєровські
Переклад iPress – 08 березня 2024, 15:16
Чверть століття розширення НАТО. Як Захід до цього прийшов і чого досяг – Єжи Козьмінський та Деніел Фрід
Політика
Чверть століття розширення НАТО. Як Захід до цього прийшов і чого досяг – Єжи Козьмінський та Деніел Фрід
Переклад iPress – 08 березня 2024, 12:03
Макрон розпочав із блискучої маленької помилки. І налякав кремль – The Hill
Політика
Макрон розпочав із блискучої маленької помилки. І налякав кремль – The Hill
Переклад iPress – 08 березня 2024, 09:13
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється