росія втратила вже понад 90 тисяч своїх солдатів в Україні
02 грудня 2022, 09:20
Фото: freejournal.biz
Збройні сили України з початку повномасштабної війни ліквідували понад 90 тисяч російських військових. Лише минулої доби було вбито 650 окупантів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 2 грудня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 90090 (+650) осіб ліквідовано,
- танків - 2916 (+1) од.
- бойових броньованих машин - 5883 (+6) од.,
- артилерійських систем - 1905 (+1) од.,
- РСЗВ - 395 (+0) од.
- засобів ППО - 210 (+й) од.,
- літаків - 280 (+0) од.,
- вертольотів - 262 (+1) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1564 (+2),
- крилатих ракет - 531 (+0),
- кораблів/катерів - 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4464 (+23) од.,
- спеціальної техніки - 163 (+0).
Найбільші втрати противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямах.
Раніше повідомлялось, що Резніков пояснив, для чого Україні морські дрони.