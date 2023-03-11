росія втратить до половини доходів: скільки агресор заплатить за ембарго

За повідомленням Міжнародної енергетичної агенції, у січні нафтові доходи рф впали на 40% порівняно з аналогічним періодом 2022 року.

У росії падіння доходів російського нафтопромислового сектора порівняно з 2021 роком може становити 25-46% залежно від ринкової кон'юнктури. рф може втратити половину свого ринку.

Про це йдеться у аналізі "Українського інституту майбутнього".

На країни, що підтримали ембарго, у 2021 році припадало понад половину російського експорту сирої нафти. На Китай припадало понад 30%, білорусь – 6,5%, Туреччину – 2,4%, Індію – близько 2%. І така структура експорту російської нафти, начебто, повинна вселяти велику надію. Проте, всупереч очікуванням, у 2022 році рф не скоротила видобуток та експорт, а навпаки: видобуток зріс на 2%, а експорт на 7,6%. І це природно з низки причин.

Насамперед ембарго ЄС на морський імпорт російської нафти набуло чинності 5 грудня, а для вантажів, завантажених до цієї дати, існував перехідний період, протягом якого імпорт було дозволено. До набрання ембарго чинності більшість європейських трейдерів і країн продовжували імпортувати нафту, а деякі навіть нарощували імпорт, щоб сформувати додаткові страхові запаси на період після введення ембарго у разі можливих тимчасових перебоїв від нових постачальників.

У процесі скорочення експорту до країн, що підтримали санкції, порятунком для рф стали "дружні" країни: передусім Китай та Індія. Відбулася переорієнтація потоків: близькосхідна та американська нафта частково з ринків Китаю та Індії пішли до Європи, а російська з Європи до Індії та Китаю.