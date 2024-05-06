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росія втягує Грузію у війну в Україні – помічник держсекретаря США

06 травня 2024, 13:31
росія втягує Грузію у війну в Україні – помічник держсекретаря США
Фото: belvpo.com
росія має намір збудувати в окупованій Абхазії базу російського ВМФ.
Уряд США вважає, що росія втягує Грузію у війну проти України через намір збудувати в окупованій Абхазії базу російського ВМФ.

 

Про це заявив помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс О'Браєн, повідомляє "Ехо Кавказу".

"Саме рф втягує Грузію у війну в Україні. росія розпочинає будівництво гігантського військового порту на окупованій нею території Грузії. Продовжуються викрадення, а іноді й вбивства громадян Грузії, продовжується окупація території", - зазначив він.

Американський посадовець похвалив Тбілісі за "мудре" рішення - уряд Грузії не дозволив москві провозити військові вантажі та товари через свою територію, як того бажали у рф.

"Деякий час рф намагалася переправляти військові вантажі або товари, які використовуються у військових цілях для виробництва боєприпасів, через територію Грузії. Уряд Грузії ухвалив мудре рішення, спробував зупинити це, наскільки це було в його силах, і зробив гарну роботу. Тому це саме рфнамагається втягнути Грузію у цю війну", - сказав О’Браєн.

 

 

ГрузіяАбхазіявійна в Україніросія окупанти

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