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росія видалила один із найзакритіших держреєстрів України – Малюська

22 грудня 2024, 18:19
росія видалила один із найзакритіших держреєстрів України – Малюська
Фото: з вільного доступу
Більшість інформації, яку росіяни нібито вкрали, і так була у вільному доступі

росіяни під час кібератаки видалили державні реєстри, але це не критично – дані збережено в резервних копіях і скоро будуть відновлені.

Про це розповів колишній міністр юстиції Денис Малюська, пише "Українська правда".

"Абсолютна більшість інформації, про яку росіяни кажуть, що вкрали, і так була у вільному доступі", – розповів він.
 
За словами Малюськи, єдиним винятком став Державний реєстр актів цивільного стану – один із найзакритіших реєстрів, що містить інформацію, яка на перший погляд не здається таємною, як-от дані про народження чи шлюби. Проте там також зберігається жорстко захищена законом таємниця усиновлення. Цей реєстр, як і багато інших ресурсів, уже не вперше став об’єктом атак росіян із початку повномасштабного вторгнення.
 
Резервних копій у Мін’юсту достатньо, запевнив Малюська, тому відновлення інформації гарантоване.
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