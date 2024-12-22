росія видалила один із найзакритіших держреєстрів України – Малюська
22 грудня 2024, 18:19
Фото: з вільного доступу
Більшість інформації, яку росіяни нібито вкрали, і так була у вільному доступі
росіяни під час кібератаки видалили державні реєстри, але це не критично – дані збережено в резервних копіях і скоро будуть відновлені.
Про це розповів колишній міністр юстиції Денис Малюська, пише "Українська правда".
"Абсолютна більшість інформації, про яку росіяни кажуть, що вкрали, і так була у вільному доступі", – розповів він.
За словами Малюськи, єдиним винятком став Державний реєстр актів цивільного стану – один із найзакритіших реєстрів, що містить інформацію, яка на перший погляд не здається таємною, як-от дані про народження чи шлюби. Проте там також зберігається жорстко захищена законом таємниця усиновлення. Цей реєстр, як і багато інших ресурсів, уже не вперше став об’єктом атак росіян із початку повномасштабного вторгнення.
Резервних копій у Мін’юсту достатньо, запевнив Малюська, тому відновлення інформації гарантоване.