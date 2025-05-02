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ПОЛІТИКА

росія виготовляє зброю на обладнанні з Південної Кореї — дослідження

02 травня 2025, 21:03
росія виготовляє зброю на обладнанні з Південної Кореї — дослідження
Фото: Укрінформ
За даними видання, обладнання південнокорейської фірми вартістю понад 19 млн доларів доставляли у росію через китайських дистриб’юторів, зокрема компанію Silver Technology.

На російських підприємствах, де виготовляють бойові дрони "Ланцет" і пускові установки до ракет "Іскандер", виявили верстати південнокорейської компанії DN Solutions.

Про це повідомляє The Korea Times з посиланням на дослідження Ради економічної безпеки України.

За даними видання, обладнання південнокорейської фірми вартістю понад 19 млн доларів доставляли у росію через китайських дистриб’юторів, зокрема компанію Silver Technology.

"Наявні митні та закупівельні записи вказують на те, що це були постачання нового обладнання, здійснені за контрактами 2023 і 2024 років", - заявив радник президента України з питань санкцій Владислав Власюк.

Водночас DN Solutions заперечує постачання до росії після початку повномасштабної війни. У компанії наголошують, що суворо дотримуються законодавства Республіки Корея, яке забороняє експорт стратегічної продукції без дозволу.

У DN Solutions також зазначили, що припинили співпрацю з китайськими компаніями, щойно дізналася про факти їхнього реекспорту до росії.

"Ми поінформували дилерів і агентства, що продаж нашого обладнання до росії та обходження експортного контролю суворо заборонені. Ми також попередили їх, що недотримання цієї політики є не лише порушенням умов контракту, а й може призвести до суворих санкцій з боку державних органів", - заявив представник компанії.

Нагадаємо, Північна Корея надає росії боєприпаси, балістичні ракети, якими окупанти обстрілюють Україну, а також системи озброєння, зокрема артилерію.

війназброяПівденна Корея

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