росія викликає посла Молдови через повідомлення про можливе розміщення українських F-16

Кишинів відкидає звинувачення москви.

Міністерство закордонних справ росії викликало до себе високопоставленого молдавського дипломата, аби висловити йому "серйозну стурбованість" повідомленнями про нібито розміщення у Молдові поставлених Заходом винищувачів F-16 для України.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на заяву МЗС рф.

росіяни заявили, що москва "стурбована" припущеннями про те, що F-16 можуть базуватися на молдавських аеродромах, звідки вони можуть використовуватися для нападів на територію росії.

У свою чергу Кишинів відкинув ці звинувачення. Там заявили, що не планує розміщувати у себе зброю чи літаки, призначені для України.