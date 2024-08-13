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ПОЛІТИКА

росія викликає посла Молдови через повідомлення про можливе розміщення українських F-16

13 серпня 2024, 19:12
росія викликає посла Молдови через повідомлення про можливе розміщення українських F-16
Бойові літаки F-16. Фото: images2.alphacoders.com
Кишинів відкидає звинувачення москви.

Міністерство закордонних справ росії викликало до себе високопоставленого молдавського дипломата, аби висловити йому "серйозну стурбованість" повідомленнями про нібито розміщення у Молдові поставлених Заходом винищувачів F-16 для України.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на заяву МЗС рф.

росіяни заявили, що москва "стурбована" припущеннями про те, що F-16 можуть базуватися на молдавських аеродромах, звідки вони можуть використовуватися для нападів на територію росії.

У свою чергу Кишинів відкинув ці звинувачення. Там заявили, що не планує розміщувати у себе зброю чи літаки, призначені для України.

МолдоваF-16війна в Україніросія окупанти

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