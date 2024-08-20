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ПОЛІТИКА

росія виключає мирні переговори з Україною – ЗМІ

20 серпня 2024, 09:10
росія виключає мирні переговори з Україною – ЗМІ
з вільних джерел
Також, за словами Лаврова, путін планує "дати оцінку" ситуації в Курській області, де на другому тижні операції Україна контролює вже більше 90 населених пунктів, "трохи згодом".

російський диктатор владімір путін виключає будь-які мирні переговори через те, що війна, яку він почав проти України, нещодавно отримала продовження на території росії.

Про це заявив помічник диктатора Юрій Ушаков, якого цитує AFP.

"На нинішньому етапі, враховуючи цю ескападу, ми говорити не будемо", - сказав він.

Ушаков назвав вступ у переговорний процес "абсолютно недоречним" і зазначив, що подальші переговори "залежать від ситуації на полі бою, в тому числі в Курській області".

Приблизно те ж саме сказав у понеділок міністр закордонних справ рф Сергій Лавров, слова якого розповсюдили російські пропагандистські медіа.

"Президент про це дуже чітко сказав, що після того, як почалися напади на Курську область, навіть не напад, а вторгнення на територію Курської області, ні про які переговори не може бути мови", - сказав він.

Також, за словами Лаврова, путін планує "дати оцінку" ситуації в Курській області, де на другому тижні операції Україна контролює вже більше 90 населених пунктів, "трохи згодом".

Як пише AFP, 19 серпня президент Володимир Зеленський під час свого виступу на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України закликав дипломатів організувати другий раунд саміту миру цього року, заявивши, що "ми повинні змусити росію всіма силами і разом з нашими партнерами до миру".

війнаВладімір Путінпереговори з рфросія загроза

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