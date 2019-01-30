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Росія виключила можливість запровадження міжнародної місії у Керченській протоці

"Про це не може бути й мови"
Заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін заявив, що про організацію міжнародної моніторингової місії у Керченській протоці не може бути й мови.
Росія виключила можливість запровадження міжнародної місії у Керченській протоці Фото: ФСБ

"Про це не може бути й мови. Ми як жест доброї волі запропонували таку одноразову поїздку експертів, щоб вони потім доповіли своєму керівництву. Але, на жаль, це було сприйнято як запрошення до більш широкого танцю. Нас такий підхід не влаштовує", - зазначив він, пише ТАСС.

Карасін додав, що президент Росії Володимир Путін запропонував канцлеру Меркель організувати одноразовий візит експертів.

"Але ми категорично проти того, щоб це пов'язувалося якось з багатостороннім форматом моніторингу, та ще включно з Україною, тобто фактично роздувати формат до повномасштабної, довгострокової місії", - сказав заступник глави МЗС РФ.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Німеччини запропонував розширити спостережну місію ОБСЄ в Україні на Азовське море. Водночас він відкидав пропозицію Москви про одноразовий візит спостерігачів.

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30 01 2019 21:23
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