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росія використає атаку дронів на кремль для скасування параду - ISW

05 травня 2023, 09:00
росія використає атаку дронів на кремль для скасування параду - ISW
джерело 24tv
росіяни продовжили реагувати на удар безпілотника по кремлю 3 травня 2023 року.

російська влада, ймовірно, використає удар дронів по кремлю, щоб скасувати паради на честь 9 травня.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивченні війни (ISW).

Так, російські джерела вже повідомили, що паради до 9 травня було скасовано у 21 місті росії та окупованому Криму або без офіційного обґрунтування, або з посиланням на міркування безпеки.

На думку аналітиків ISW, кремль, ймовірно, сподівається скасувати паради до 9 травня в інших містах, щоб приховати деградацію російських збройних сил, бо такі події зазвичай демонструють передову російську військову техніку, більша частина якої або використовується в Україні, або була знищена за 14 місяців боїв.

кремль також, ймовірно, сподівається заборонити проведення парадів через побоювання, що святкування можуть стати потенційним джерелом негативної реакції всередині країни на велику кількість російських втрат в Україні.

Повідомляється, що президент росії владімір путін проведе засідання Ради безпеки для обговорення інциденту 5 травня.

Кремльпарадросійська арміявійна в Україніросія окупанти

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