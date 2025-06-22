Естонські чиновники заявляють, що монастир Пюхтіца просуває пропутінський наратив.

Уряр рф використовує черниць віддаленого монастиря в Балтійському регіоні задля поширення російської пропаганди в рамках гібридної війни проти Європи.

Про це йдеться в матеріалі газети The Telegraph.

Пюхтицький монастир зназодиться на сході країни, який офіційно заявляє про своє відсторонення від мирських справ, але насправді поширює прокремлівський наратив про те, що на Заході загрожують свободі віросповідання.

російські чрниці православної церкви рф знаходяться у конфлікті з урядом Естонії через новий закон, що вимагає розірвати зв'язки з патріархом Кирилом, який являється духовним лідером РПЦ і активним прихильником війни в Україні.

Також монастир відмовляється привати з московським патріархатом. Там посилаютьсяь на канонічні правила, і звинувачують естонський уряд в спробі змусити його відмовитися від "нейтралітету в геополітичних питаннях".

Проте МВС Естонії відкидає цей "нейтралітет" і каже, що монастир це частина "інформаційної війни пф", у рамках якої Захід виставляють у ролі агресора, який нібито гнобить невинних православних черниць.

У відомстві спростували той факт, що новий закон спрямований на закриття монастиря.

"Ця обитель - не просто релігійна установа, а символ ідеології "Русского мира" на території Естонії. Ця ідеологія, що просувається російською державою і Московським патріархатом, поєднує релігію, націоналізм та імперську ностальгію", - пише видання.

Настоятельку монастиря Філарета Калатшову було призначено особисто патріархом Кирилом у 2011 році і вона просуває погляди, які перегукуються з офіційним російським трактуванням історії Естонії.

У Талліні і далі сприймає москву як загрозу, але в Естонії живе більше 300 000 російськомовних жителів.

Настоятелька монастиря Філарета відкинула будь-які зв'язки з прокремлівським активізмом і заявила, що черниці просто хочуть вести тихе, молитовне життя. "Наше життя просте - це молитва і праця. Ми пішли від світу, щоб служити Богу", - додала вона.

І за її словами, монастир не несе відповідальності за заяви патріарха Кирила.

"Будь-яка війна - це трагедія. Гинуть не тільки військові, а й діти, жінки, літні люди. Кулі та гранати не розрізняють, хто перед ними - немовля чи солдат. Люди зі здоровим глуздом розуміють, що війна - це величезне горе", - зазначила проросійська черниця.

"Єдине, чого ми просимо - щоб нам дозволили жити за чернечим статутом. Якщо ми, черниці, зануримося у світську атмосферу, ми перестанемо бути черницями", - додала вона.

Новий закон в Естонії забороняє релігійним організаціям мати зв'язки з групами, які "підтримують чи фінансують насильницьку зміну незалежності, територіальної цілісності або конституційного ладу Естонської Республіки".

І московський патріархат підпадає під це визначення, адже відкрито підтримує війну в Україні.

Закон прийняли нещодавно і за нього проголосували 68 депутата, 17 були "проти".

Настоятелька також заявила, що монастир не має наміру виконувати вимоги закону, але він зможе функціонувати як релігійна спільнота - без юридичних привілеїв.

"Це образливо і необґрунтовано. Смішно стверджувати, ніби черниці загрожують національній безпеці Естонії. В уряду немає жодного факту на підтримку цих абсурдних звинувачень. Монастир Пюхтіца існує вже понад 130 років, переживши гітлерівську окупацію і радянські репресії. Заяви влади неправдиві і дійсно загрожують свободі віросповідання в Естонії", - сказав юридичний представник монастиря.