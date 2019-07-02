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Росія використовує галюциногенну зброю, - Times

Наразі прилад встановили на фрегатах "Адмірал Касатонов" та "Адмірал Горшков"
Росія почала озброювати свій флот зброєю, що здатна викликати у ворога галюцинації та нудоту.
Росія використовує галюциногенну зброю, - Times Фото: AFP/GETTY IMAGES

Йдеться про 5Р-42 "Філін", який розробили в Інституті мозку людини Російської Академії Наук, що у Санкт-Петербурзі. Зброя працює таким чином, що засліплює і дезорієнтує ворога за допомогою потужних спалахів світла, інформує видання Times.

Наразі прилад встановили на фрегатах "Адмірал Касатонов" та "Адмірал Горшков" і планують встановити ще на двох, які перебувають на стадії будівництва.

5Р-42 "Філін" належить до класу нелетальної зброї і може бути застосований вночі та у сутінках на відстані до двох кілометрів.

Під час тестування, волонтери не змогли уразити судна, озброєні "Філіном".

Його можна застосовувати і на суші, додає видання.

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07 02 2019 10:36
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