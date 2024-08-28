росія використовує КНДР як базу – розвідка Південної Кореї

Через східний порт Наджін могли переправити понад 6 мільйонів 152-міліметрових артилерійських снарядів.

З середини 2022 року Північна Корея відправила до росії 13 тисяч морських контейнерів, в яких могли перевозити озброєння.

Про це йдеться у доповіді Агентства військової розвідки Південної Кореї, пише Yonhap News Agency, посилаючись на представника правлячої Партії народної влади.

Через східний порт Наджін могли переправити понад 6 мільйонів 152-міліметрових артилерійських снарядів.

"Готуючись до тривалої війни в Україні, росія почала офіційно використовувати Північну Корею як базу постачання зброї та боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Військові підозрюють, що КНДР також могла поставити росії 122-мм артилерійські снаряди, мобільні зенітні і протитанкові ракети. Натомість Москва може надавати Пхеньяну технологічну допомогу в ракетних й шпигунських супутникових програмах.