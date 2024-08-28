Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія використовує КНДР як базу – розвідка Південної Кореї

28 серпня 2024, 10:57
росія використовує КНДР як базу – розвідка Південної Кореї
Фото: google.com
Через східний порт Наджін могли переправити понад 6 мільйонів 152-міліметрових артилерійських снарядів.
З середини 2022 року Північна Корея відправила до росії 13 тисяч морських контейнерів, в яких могли перевозити озброєння.
 
Про це йдеться у доповіді Агентства військової розвідки Південної Кореї, пише Yonhap News Agency, посилаючись на представника правлячої Партії народної влади.
 
Через східний порт Наджін могли переправити понад 6 мільйонів 152-міліметрових артилерійських снарядів.
 
"Готуючись до тривалої війни в Україні, росія почала офіційно використовувати Північну Корею як базу постачання зброї та боєприпасів", - йдеться у повідомленні.
 
Військові підозрюють, що КНДР також могла поставити росії 122-мм артилерійські снаряди, мобільні зенітні і протитанкові ракети. Натомість Москва може надавати Пхеньяну технологічну допомогу в ракетних й шпигунських супутникових програмах.
КНДРвійна в Українірозвідданіросія окупанти

Останні матеріали

російські диверсії в країнах НАТО. ГРУ використовує місцевий криміналітет – шеф норвезької розвідки
Політика
російські диверсії в країнах НАТО. ГРУ використовує місцевий криміналітет – шеф норвезької розвідки
Переклад iPress – 28 серпня 2024, 11:13
росіяни призупинили просування ЗСУ в Курській області. 30 тисяч кинуто на цей напрямок – Том Купер
Cуспільство
росіяни призупинили просування ЗСУ в Курській області. 30 тисяч кинуто на цей напрямок – Том Купер
Переклад iPress – 28 серпня 2024, 03:46
росія повинна зробити вибір. Інакше курських операцій побільшає – Дональд Гілл
Cуспільство
росія повинна зробити вибір. Інакше курських операцій побільшає – Дональд Гілл
Переклад iPress – 27 серпня 2024, 16:11
Завдати росіянам максимальних втрат. Чому Захід боїться перемоги України – Ендрю Таннер
Політика
Завдати росіянам максимальних втрат. Чому Захід боїться перемоги України – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 27 серпня 2024, 10:57
Запитання-відповіді. Особливості роботи ЗРК і системи
Політика
Запитання-відповіді. Особливості роботи ЗРК і системи "свій-чужий" у російських військах – Том Купер
Переклад iPress – 26 серпня 2024, 22:48
Титанічні зусилля та вражаючі результати. Як ЗСУ пробивали
Технології
Титанічні зусилля та вражаючі результати. Як ЗСУ пробивали "коридори" в російській протиповітряній обороні – Том Купер
Переклад iPress – 26 серпня 2024, 14:32
Стратегічний успіх України. Який чомусь ігнорують західні ЗМІ – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегічний успіх України. Який чомусь ігнорують західні ЗМІ – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 серпня 2024, 12:39
Наступ ЗСУ в Курській області сягнув кульмінації. Пуддінг збрехав чи збрехали Пуддінгу? – Том Купер
Політика
Наступ ЗСУ в Курській області сягнув кульмінації. Пуддінг збрехав чи збрехали Пуддінгу? – Том Купер
Переклад iPress – 25 серпня 2024, 18:51
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється