росія використовує Крим для "інтеграції" захоплених українських територій
росія продовжує використовувати окупований Крим для пришвидшення «інтеграційних процесів» на нових захоплених територіях, повідомляє Представництво Президента України в АР Крим.
"росія продовжує використовувати окупований Крим для пришвидшення «інтеграційних процесів» на новоокупованих територіях Запорізької та Херсонської областей - заявляють про будівництво автомагістралі «Сімферополь - Маріуполь - Ростов-на-Дону», щоб утворити так званий сухопутний коридор із рф до окупованого півострова", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що окупанти примусово евакуюють жителів Енергодару до Джанкою — ініціюють гуманітарні кризи, вивозять держустанови, закривають лікарні й аптеки, аби зробити життя місцевих нестерпним.
"А пропаганда подає це як евакуацію через наступ ЗСУ та “тікаючих” від України цивільних", - зауважили у представництві.