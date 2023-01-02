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CУСПІЛЬСТВО

росія використовує Крим для "інтеграції" захоплених українських територій

02 січня 2023, 20:42
росія використовує Крим для
Фото: з вільного доступу
російські окупанти примусово евакуюють жителів Енергодару до Джанкою — ініціюють гуманітарні кризи, вивозять держустанови, закривають лікарні й аптеки, аби зробити життя місцевих нестерпним

росія продовжує використовувати окупований Крим для пришвидшення «інтеграційних процесів» на нових захоплених територіях, повідомляє Представництво Президента України в АР Крим.

"росія продовжує використовувати окупований Крим для пришвидшення «інтеграційних процесів» на новоокупованих територіях Запорізької та Херсонської областей - заявляють про будівництво автомагістралі «Сімферополь - Маріуполь - Ростов-на-Дону», щоб утворити так званий сухопутний коридор із рф до окупованого півострова", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупанти примусово евакуюють жителів Енергодару до Джанкою — ініціюють гуманітарні кризи, вивозять держустанови, закривають лікарні й аптеки, аби зробити життя місцевих нестерпним.

"А пропаганда подає це як евакуацію через наступ ЗСУ та “тікаючих” від України цивільних", - зауважили у представництві.

 


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