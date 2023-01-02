росія використовує Крим для "інтеграції" захоплених українських територій

російські окупанти примусово евакуюють жителів Енергодару до Джанкою — ініціюють гуманітарні кризи, вивозять держустанови, закривають лікарні й аптеки, аби зробити життя місцевих нестерпним

росія продовжує використовувати окупований Крим для пришвидшення «інтеграційних процесів» на нових захоплених територіях, повідомляє Представництво Президента України в АР Крим.

"росія продовжує використовувати окупований Крим для пришвидшення «інтеграційних процесів» на новоокупованих територіях Запорізької та Херсонської областей - заявляють про будівництво автомагістралі «Сімферополь - Маріуполь - Ростов-на-Дону», щоб утворити так званий сухопутний коридор із рф до окупованого півострова", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупанти примусово евакуюють жителів Енергодару до Джанкою — ініціюють гуманітарні кризи, вивозять держустанови, закривають лікарні й аптеки, аби зробити життя місцевих нестерпним.

"А пропаганда подає це як евакуацію через наступ ЗСУ та “тікаючих” від України цивільних", - зауважили у представництві.