росія використовує криптовалюту для торгівлі нафтою в обхід санкцій — Reuters

Деякі російські нафтові компанії використовують біткоїни, ефір і стейблкоїни, такі як Tether, для згладжування конвертації китайських юанів та індійських рупій у російські рублі.

росія використовує криптовалюти в торгівлі нафтою з Китаєм та Індією, щоб обійти західні санкції.

Про це повідомляє Reuters.

Деякі російські нафтові компанії використовують біткоїни, ефір і стейблкоїни, такі як Tether, для згладжування конвертації китайських юанів та індійських рупій у російські рублі, повідомили джерела.

Це невелика, але зростаюча частина загального обсягу торгівлі нафтою в росії, який, за даними Міжнародного енергетичного агентства, торік становив 192 млрд доларів.

росія створила безліч систем, і USDT (Tether) - лише одна з них, повідомило джерело з дослідницької компанії, яка відстежує використання криптовалют для обходу санкцій.

Президент США Дональд Трамп прагне поліпшити відносини з росією, оскільки він наполягає на припиненні війни проти України, але поки що незрозуміло, чи будуть зняті санкції. Агентство Reuters повідомило, що Білий дім розробляє варіанти пом'якшення санкцій, але 7 березня Трамп опублікував повідомлення про те, що він серйозно розглядає можливість введення додаткових санкцій проти росії.

Криптовалюта, ймовірно, продовжить використовуватися в торгівлі російською нафтою, сказало одне з чотирьох джерел, навіть якщо санкції будуть зняті і долар знову можна буде використовувати. Це зручний інструмент, який допомагає швидше проводити операції, додали вони.

Як приклад того, як працює ця торгівля, китайський покупець російської нафти платить торговельній компанії, що виступає як посередник, у юанях на офшорний рахунок, повідомили два джерела, обізнані про транзакції.

Посередник конвертує ці гроші в криптовалюту і переказує їх на інший рахунок, а звідти їх відправляють на третій рахунок у росії і конвертують у рублі, повідомили вони.

За словами одного з джерел, знайомих з діяльністю трейдера, обсяг криптовалютних транзакцій, що здійснюються одним з російських нафтотрейдерів у Китаї, становить десятки мільйонів доларів на місяць.

Аналітики зазначають, що основна частина російських нафтових транзакцій, як і раніше, здійснюється на традиційні валюти, хоча існують й інші обхідні шляхи, включно з використанням, наприклад, дирхама ОАЕ.

Одна російська криптобіржа, Garantex, потрапила під санкції США 2022 року і Євросоюзу минулого місяця. Платформа призупинила обслуговування минулого тижня після того, як Tether заблокувала цифрові гаманці на своїй платформі.

Криптовалюти вже допомогли країнам, що перебувають під санкціями США, таким як Іран і Венесуела, підтримувати свою економіку, уникаючи водночас використання долара - кращої валюти для транзакцій на світовому ринку нафти.

Дії росії послідували за тим, як Венесуела активізувала використання цифрової валюти під час експорту сирої нафти і палива після того, як Вашингтон знову ввів санкції.

Хоча росія публічно заохочувала використання криптовалюти і минулого літа ухвалила закон, що дозволяє платежі в цифровій валюті в міжнародній торгівлі, про її використання в торгівлі нафтою в країні раніше не повідомлялося.

російський центральний банк минулого року заявив, що затримки платежів через санкції стали серйозною проблемою для російської економіки.