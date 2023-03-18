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росія використовує китайські боєприпаси в Україні. Це підтвердили США, – Kyodo

18 березня 2023, 13:50
росія використовує китайські боєприпаси в Україні. Це підтвердили США, – Kyodo
3 місце. Голова КНР Сі Цзіньпін. Фото: AFP
Проте Штатам залишається незрозумілим, чи були вони доставлені безпосередньо Пекіном.

Сполучені Штати підтвердили, що росіяни використовують китайські боєприпаси на війні в Україні. За словами джерел в адміністрації США, залишається незрозумілим, чи залучений до постачання боєприпасів до росії уряд КНР. Проте Вашингтон готовий вжити заходів, якщо буде підтвердження, що постачання здійснював саме Пекін.

Про це повідомляє Kyodo News.

Офіційні особи США нещодавно заявили, що Вашингтон має розвідувальні дані, які вказують на те, що Пекін розглядає можливість постачання зброї та боєприпасів до росії.
 "Це те, за чим ми пильно стежимо і продовжуємо уважно стежити", – сказав представник Держдепартаменту США.

За словами джерел, уряд США визначив, що боєприпаси, виявлені в Україні, були зроблені в Китаї. Зокрема про це свідчить аналіз їхнього складу. Проте джерела не розкривають, які саме боєприпаси були знайдені. Також повідомляється, що США вже попередили про це своїх партнерів. 

 

 
Путінбоєприпасивійна в УкраїніКитай Сі Цзіньпінросія окупанти

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