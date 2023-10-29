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росія використовує новий безпілотник, який сам ідентифікує цілі – ISW

29 жовтня 2023, 09:22
росія використовує новий безпілотник, який сам ідентифікує цілі – ISW
Mil.in.ua/
Війська рф почали використовувати нову версію безпілотника-камікадзе "Ланцет" ("Изделие-53"), який автономно ідентифікує цілі.

Про це йдеться в звіті ISW.

російська армія почала використовувати новий безпілотник-камікадзе "Изделие-53" цього тижня. 

Безпілотник нібито має систему автоматичного наведення, яка може розрізняти різні типи цілей. 

Наразі його широко не використовують, але військові випробовують безпілотники для масових синхронізованих ройових ударів. 

Навантаження безпілотників "Изделие-53" - від 3 до 5 кг чого не достатньо для значного пошкодження важливих військових цілей.

Крім того, цього тижня ISW писали, що армія рф атакує Україну новими безпілотниками Italmas, які є дешевшими і легшими варіантами безпілотників власного виробництва.

 

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