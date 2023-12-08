росія використовує новий маршрут транспортування окупантів на фронт

Ворог вже зрозумів, що у Криму всюди небезпечно, тому шукають нові шляхи.

Українські партизани встановили новий маршрут транспортування живої сили росії в Джанкої. Військові прибувають на вокзал автотранспортом та потягами.

Про це пише рух "АТЕШ".

Цікаво, що окупантів дуже налякали нещодавні удари й великі втрати особового складу. Тож командування окупантів наказали вже не використовувати аеродром та військове містечко біля нього для перетримки солдатів.

"Ми дізналися, що їх везуть до Калинівки. Також велика кількість військової поліції та співробітників ФСБ шукають коригувальників і, зокрема, нас. Підняли велику паніку, але все безрезультатно. Натомість ми змогли ідентифікувати їх уже на тому ж вокзалі", – підсумували в українському підпіллі.