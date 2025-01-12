росія використовує північнокорейських солдатів як "живі приманки" для дронів – WSJ

За оцінками офіційних осіб Південної Кореї, Пхеньян направив близько 11 000 військових у росію для допомоги кремлю у війні проти України.

Північнокорейських солдатів, які воюють проти Україні, росіяни використовують як живі приманки для українських дронів. Також ці солдати мають "промиті мізки" і заучують напам’ять промови лідера КНДР Кім Чен Ина.

Про це свідчать записи у щоденнику загиблого військового КНДР, які проаналізували незалежні експерти, пише The Wall Street Journal.

Зокрема у щоденнику є малюнок, на якому докладно показано, як північнокорейські солдати повинні реагувати на наближення українського безпілотника. Один солдат, названий "приманкою", має стояти на місці, щоб заманити безпілотник, а інші мають збити дрон. Також у щоденнику описані життя на фронті, тактика ведення бою, є освідчення в любові до північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

Незалежні експерти, проаналізувавши записи, стверджують, що вони справжні: почерк, вибір слів, вислови ідеологічного характеру притаманні для північнокорейців.

"Навіть ціною свого життя я виконуватиму накази верховного головнокомандувача без вагань. Я покажу всьому світу хоробрість і самопожертву спецназу Кім Чен Ина", - цитує видання запис зі щоденника.

Автора щоденника, як свідчить паспорт, звати Чон Кен Хон. Він був убитий разом з двома іншими солдатами в перестрілці 21 грудня в районі села Погребки на південному заході Курської області.

9 грудня Чон записав, що святкує день народження свого друга, якого назвав своїм "найближчим товаришем". Він написав, що сумує за батьківщиною, бо "залишив теплі обійми моїх дорогих батька та матері".

В описі тактики застосування безпілотників Чон написав, що солдат, який виконує роли "приманки", повинен перебувати на відстані близько 7 метрів від безпілотника. Солдати, які зазнали артилерійського обстрілу, мають бігти у бік раніше ураженого місця, оскільки ймовірність того, що в те саме місце потраплять двічі, мінімальна.

Також Чон у щоденнику перелічив деякі ідеологічні постулати режиму Кіма. За його словами, він виріс у "прихильних обіймах" правлячої Трудової партії та його завдання як солдата - захищати Кіма. Крім того, написав, що йому необхідно спокутувати "гріхи минулого".

"Зміст щоденника типовий для північнокорейського солдата з промитими мізками", - пояснив колишній генерал-майор південнокорейської армії Бан Чон Кван.

Також у щоденнику є записана промова Кіма, яку він виголосив перед командирами батальйонів у листопаді минулого року в Пхеньяні. Солдати зобов'язані заучувати промови диктатора слово в слово, стверджують експерти. В уривку зі щоденника наводиться завдання Кіма для північнокорейської армії: "негайно розпочинати бій" після отримання наказу.

Південнокорейське інформагентство вранці 12 січня навело підтвердження з боку розвідслужби країни про те, що Україна взяла в полон цих військовослужбовців КНДР.

Також розвідка Республіки Корея процитувала слова одного з полонених солдатів КНДР про те, що серед північнокорейських солдатів у росії були "значні" втрати.

"(Ми) продовжуватимемо ділитися інформацією, пов'язаною з північнокорейськими полоненими, у тісній співпраці з українськими розвідувальними органами", - заявили в Раді безпеки і оборони України.

Українське відомство додало, що поранені солдати КНДР не перебувають у критичному стані.

За оцінками офіційних осіб Південної Кореї, Пхеньян направив близько 11 000 військових у росію для допомоги кремлю у війні проти України.