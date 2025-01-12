Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

росія використовує північнокорейських солдатів як "живі приманки" для дронів – WSJ

12 січня 2025, 12:59
росія використовує північнокорейських солдатів як
Фото: Facebook Муженко
За оцінками офіційних осіб Південної Кореї, Пхеньян направив близько 11 000 військових у росію для допомоги кремлю у війні проти України.

Північнокорейських солдатів, які воюють проти Україні, росіяни використовують як живі приманки для українських дронів. Також ці солдати мають "промиті мізки" і заучують напам’ять промови лідера КНДР Кім Чен Ина.

Про це свідчать записи у щоденнику загиблого військового КНДР, які проаналізували незалежні експерти, пише The Wall Street Journal.

Зокрема у щоденнику є малюнок, на якому докладно показано, як північнокорейські солдати повинні реагувати на наближення українського безпілотника. Один солдат, названий "приманкою", має стояти на місці, щоб заманити безпілотник, а інші мають збити дрон. Також у щоденнику описані життя на фронті, тактика ведення бою, є освідчення в любові до північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

Незалежні експерти, проаналізувавши записи, стверджують, що вони справжні: почерк, вибір слів, вислови ідеологічного характеру притаманні для північнокорейців.

"Навіть ціною свого життя я виконуватиму накази верховного головнокомандувача без вагань. Я покажу всьому світу хоробрість і самопожертву спецназу Кім Чен Ина", - цитує видання запис зі щоденника.

Автора щоденника, як свідчить паспорт, звати Чон Кен Хон. Він був убитий разом з двома іншими солдатами в перестрілці 21 грудня в районі села Погребки на південному заході Курської області.

9 грудня Чон записав, що святкує день народження свого друга, якого назвав своїм "найближчим товаришем". Він написав, що сумує за батьківщиною, бо "залишив теплі обійми моїх дорогих батька та матері".

В описі тактики застосування безпілотників Чон написав, що солдат, який виконує роли "приманки", повинен перебувати на відстані близько 7 метрів від безпілотника. Солдати, які зазнали артилерійського обстрілу, мають бігти у бік раніше ураженого місця, оскільки ймовірність того, що в те саме місце потраплять двічі, мінімальна.

Також Чон у щоденнику перелічив деякі ідеологічні постулати режиму Кіма. За його словами, він виріс у "прихильних обіймах" правлячої Трудової партії та його завдання як солдата - захищати Кіма. Крім того, написав, що йому необхідно спокутувати "гріхи минулого".

"Зміст щоденника типовий для північнокорейського солдата з промитими мізками", - пояснив колишній генерал-майор південнокорейської армії Бан Чон Кван.

Також у щоденнику є записана промова Кіма, яку він виголосив перед командирами батальйонів у листопаді минулого року в Пхеньяні. Солдати зобов'язані заучувати промови диктатора слово в слово, стверджують експерти. В уривку зі щоденника наводиться завдання Кіма для північнокорейської армії: "негайно розпочинати бій" після отримання наказу.

Південнокорейське інформагентство вранці 12 січня навело підтвердження з боку розвідслужби країни про те, що Україна взяла в полон цих військовослужбовців КНДР.

Також розвідка Республіки Корея процитувала слова одного з полонених солдатів КНДР про те, що серед північнокорейських солдатів у росії були "значні" втрати.

"(Ми) продовжуватимемо ділитися інформацією, пов'язаною з північнокорейськими полоненими, у тісній співпраці з українськими розвідувальними органами", - заявили в Раді безпеки і оборони України.

Українське відомство додало, що поранені солдати КНДР не перебувають у критичному стані.

За оцінками офіційних осіб Південної Кореї, Пхеньян направив близько 11 000 військових у росію для допомоги кремлю у війні проти України.

війнаКНДРвійськовіросія загроза

Останні матеріали

Огляд війни. російські фронти борються один з одним за ресурс – Ендрю Таннер
Cуспільство
Огляд війни. російські фронти борються один з одним за ресурс – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 10 січня 2025, 14:44
Євразійська загроза, що насувається. США не готові до протистояння новій євразійській вісі автократій – Хел Брендс
Політика
Євразійська загроза, що насувається. США не готові до протистояння новій євразійській вісі автократій – Хел Брендс
Переклад iPress – 10 січня 2025, 12:01
Настав час для США повернутися до гри на перемогу. Які наслідки відновлення наступу ЗСУ на Курщині – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Настав час для США повернутися до гри на перемогу. Які наслідки відновлення наступу ЗСУ на Курщині – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 09 січня 2025, 23:05
Панда і ведмідь. Відлуння
Політика
Панда і ведмідь. Відлуння "вісі зла" ХХ століття – СEPA
Переклад iPress – 09 січня 2025, 16:44
Європа отримує урок від Ілона Маска. Чи зможе він перетворити європейські країни на
Політика
Європа отримує урок від Ілона Маска. Чи зможе він перетворити європейські країни на "бананову республіку"? – Лі Гокстадер
Переклад iPress – 09 січня 2025, 08:14
Найслабша ланка – Британія. Європа потребує якоря безпеки, а Лондон борсається – Едвард Лукас
Політика
Найслабша ланка – Британія. Європа потребує якоря безпеки, а Лондон борсається – Едвард Лукас
Переклад iPress – 08 січня 2025, 14:41
Чи стане 2025 рік повторенням 1938 року для Європи? Британія недалекоглядна – Тім Вілласі-Вілсі
Політика
Чи стане 2025 рік повторенням 1938 року для Європи? Британія недалекоглядна – Тім Вілласі-Вілсі
Переклад iPress – 08 січня 2025, 12:29
Ще один день на війні. Як воює підрозділ
Cуспільство
Ще один день на війні. Як воює підрозділ "Ахіллес" – Дональд Гілл
Переклад iPress – 08 січня 2025, 07:59
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється