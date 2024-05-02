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ПОЛІТИКА

росія використовує проти України хімічну зброю – Держдеп США

02 травня 2024, 11:53
росія використовує проти України хімічну зброю – Держдеп США
Фото: ЕРА
Відомство має докази використання не тільки хлопікрину, а й сльозогінного газу.

росія використовує хімічну речовину хлорпікрину проти українських військових, чим порушує Конвенцію ООН про заборону хімічної зброї.

Про це йдеться у заяві Держдепартаменту США.

Відомство має докази використання не тільки хлопікрину, а й сльозогінного газу. російські війська ці речовини використовують, щоб вибити українських захисників з позицій. Де саме і коли окупанти використали хлопікрин не вказано.

Через це США 1 травня 2024 року запровадили нові санкції проти росії, відповідно до закону 1991 року про заборону використання хімічної та біологічної зброї. Під них потрапили три державні організації рф, які займаються розробками хімічної та біологічної зброї, а також чотири компанії, які підтримують ці організації.

Посол росії у Вашингтоні Анатолій Антонов вже заявив, що звинувачення США на адресу росії "одіозні та безпідставні". москва неодноразово заперечувала застосування хімічної зброї в Україні. Тим часом z-блогери іноді публікують відео, що підтверджують застосування газу на фронті.

хімічна зброявійна в Україніросія-агресор

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