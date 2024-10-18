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росія використовує ШІ для дезінформації проти України – МЗС

18 жовтня 2024, 11:19
росія використовує ШІ для дезінформації проти України – МЗС
Фото: з вільних джерел
Наразі це останній пріоритет російських центрів пропаганди.

кремль використовує штучний інтелект для посилення кампаній щодо дезінформації подій в Україні. 

Про це йшлося в заяві заступника міністра закордонних справ України Антона Демьохіна, передає агентство Reuters.

"Цього року ми бачимо, що щільність кібератак з росії зберігається, але акцент робиться на дезінформації", - сказав Демьохін.

Він додав, що ці нові кампанії з дезінформації важко виявити, адже для підвищення їхньої достовірності на платформах соціальних мереж активно поширюється неправдива інформація.

"Тепер, коли з'явився генеративний ШІ, це дозволяє множити та поширювати дезінформаційні наративи на новому, більш складному рівні", - вважає заступник міністра.

В серпні чиновники повідомили агентству, що багато українців зазнають інтернет-дезінформації з боку російської служби безпеки ФСБ і військової розвідки.

Також у вересні стало відомо, що проросійські британські новинні сайти поширюють фейки про західні компанії в Україні.

 

Росіядезінформаціяштучний інтелект

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