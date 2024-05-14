росія використовує снаряди з КНДР, які виготовили у 1970-х – Business Insider

Снаряди з КНДР часто вибухають перед пострілом, пошкоджуючи російську артилерію та міномети й навіть вбиваючи розрахунки.

росіяни використовують для війни в Україні снаряди, які були виготовлені у 1970-х роках у Північній Кореї.

Про це повідомляє Business Insider із посиланням на звіт південнокорейської Національної розвідувальної служби (NIS).

"NIS детально аналізує відповідні обставини, а також продовжує відстежувати загальну військову співпрацю між Північною Кореєю та рф. Майже усі боєприпаси, які передавала КНДР росіянам, виготовлені 40-50 років тому", – сказано у повідомленні.

За даними звіту, КНДР передала російським загарбникам мільйони снарядів для війни проти України.

"рф збільшує кількість снарядів, які вона здатна виробляти всередині країни, щоб не відставати від попиту, але тим часом вона звернулася за допомогою до союзника – Північної Кореї", – пише видання.

Ще у грудні 2023 року українські офіційні особи говорили, що снаряди з КНДР часто мають дефекти та вибухають перед пострілом, пошкоджуючи російську артилерію та міномети й навіть вбиваючи розрахунки.