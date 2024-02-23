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росія використовує у війні проти України майже 300 бойових літаків – ГУР

23 лютого 2024, 18:57
росія використовує у війні проти України майже 300 бойових літаків – ГУР
Фото: itar-tass.com
На сьогодні армія рф може протиставити і має проти України майже триста бойових літаків.

Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю Інтерфакс

"Багато. Скажімо так, на сьогодні росія може протиставити і має проти нас майже триста бойових літаків", - сказав Скібіцький. 

Він додав, що росіяни для себе поставили завдання знищити і нашу авіацію, і інфраструктуру. 

Проте начальник ГУР вважає, що винищувачі F-16, які Україна скоро отримає, дозволять знищувати ворожу авіацію.

"Ось, три дні поспіль противник бомбив аеродром Канатове, намагаючись вразити балістичними ракетами. І це якраз той підхід ворога, щоб не дати нам змогу розмістити там авіацію. Вони дуже бояться, що потужна західна техніка прийде в Україну. А ми вже чітко впевнені і знаємо, що західні зразки озброєння набагато кращі й мають перевагу над російським, над радянським озброєнням. Будь-які. Це і точність, і ефективність, і інші параметри", - додав Вадим Скібіцький.

За його словами, нещодавно наші військові збили літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 РФ.

"Тоді росіяни відсунули район бойового чергування, але вони втратили тут дальність ведення розвідки. Це дуже позитивно для нас. Тобто якщо раніше росіяни могли з Азова бачити до Києва, то нині - з Краснодарського краю до Києва вони не дістають засобами розвідки. Тому що вони бояться ближче підходити", - підсумував військовий.

 
Росіявійналітаки

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