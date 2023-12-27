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росія використовує військовополонених для провокації протестів в Україні – Politico

27 грудня 2023, 12:35
росія використовує військовополонених для провокації протестів в Україні – Politico
Фото: megatechnews.com
Їх змушують телефонувати родичам і закликати "виходити на вулиці".

росія використовує українських військовополонених для провокації протестів усередині України. Бійців змушують телефонувати родичам і закликати їх "виходити на вулиці".

Про це повідомляє Politico із посиланням на представника координаційного штабу щодо поводження з військовополоненими Петра Яценка.

Видання також наводить історію Валентини Ткаченко з Чернігова, чоловік якої потрапив у полон на початку великої війни на Чорнобильській атомній електростанції. 29 листопада вона отримала від нього дзвінок, який тривав лише три хвилини.

"Мені не дозволили ставити йому запитання. Як тільки я спробувала, він похитав головою і просто сказав "ні". Натомість він продовжував говорити: Валя, йди, ускладни життя Києву. Київ не хоче нас приймати назад. Потім він вибачився і завершив розмову, пообіцявши передзвонити мені, якщо у нього колись з'явиться така можливість", – розповіла жінка.

За словами Яценка, родичі інших полонених також отримували аналогічні дзвінки від них.

"Людина більше року нічого не чула від родича, а тут він дзвонить і каже, що живий. Росіяни готові його обміняти, але Україна нічого не робить. Останнім часом ці дзвінки стали масовими. Отже, ми зрозуміли, що це кампанія, щоб викликати недовіру до влади", – пояснив Яценко.

Він зазначив, що понад 90% українських захисників, які повернулися з полону, розповідають, що їх катували.

х позбавляли достатнього харчування та сну. Людей змушують випалювати татуювання чи споживати лише російську пропаганду. Їм не дозволяють спілкуватися з родичами", – додав Яценко.

протестивійськовополоненівійна в Україніросія окупанти

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