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ПОЛІТИКА

росія використовує заборонені токсичні гази в бою – WSJ

23 травня 2024, 10:57
росія використовує заборонені токсичні гази в бою – WSJ
Війська москви використовують газ через лінію фронту, щоб змусити українців залишити свої позиції, кажуть офіційні особи в Києві та Вашингтоні.

Україна і США заявляють, що росія застосовує заборонений токсичний газ у боях.

Про це пише The Wall Street Journal.

За словами офіційних осіб у Києві та Вашингтоні, російські війська використовують газ по всій лінії фронту, намагаючись змусити українців покинути свої позиції.

У статті йдеться, що минулого місяця українські солдати зачаїлися в прифронтовому бліндажі й перебували в облозі російських безпілотників, які закидали їх гранатами.

Спочатку вони відчули полегшення, коли бомби приземлилися і не вибухнули. Однак потім повітря наповнилося сильним запахом хлору: вони пропускали отруйний газ.

На початку травня США оголосили про введення санкцій проти російських компаній і державних органів, що беруть участь у створенні та постачанні використовуваної на фронті хімічної зброї, особливо виділивши хлорпікрин.

Цей хімічний агент, який іноді використовують у пестицидах, було поставлено на озброєння під час Першої світової війни, його заборонено до застосування в бою Конвенцією про заборону хімічної зброї, яку рф також підписала.

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