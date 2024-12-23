росія використовує запаси радянських часів, оскільки постачання бронетехніки скорочується – WSJ

Аналітики також стверджують, що в росії залишилося близько 2600 танків у резерві.

Згідно з оцінками західних офіційних осіб і аналітиків, росія втратила у війні понад 11 тисяч бойових броньованих машин, в тому числі близько 3600 танків— це еквівалентно майже 15 рокам російського танкобудування на довоєнному рівні. Аналітики також стверджують, що в росії залишилося близько 2600 танків у резерві.

Нові танки, що надходять на фронт, здебільшого є старими моделями, знятими зі зберігання, що погіршує загальну якість російських збройних сил. росія змінила тактику ведення бойових дій, активізувала зусилля з відновлення старої техніки й збільшила військові витрати. Згідно з оцінками більшості аналітиків, за нинішніх темпів виробництва росії вистачить танків ще на два роки.

Про це пишеThe Wall Street Journal.

Репортер також повідомляє, що значна частина запасів техніки росії, яка доступна сьогодні, датується 1960-ми та 1970-ми роками й потребує тижнів роботи, щоб стати придатною до експлуатації.

Крім того, запчастини, які росія традиційно отримувала із Заходу, такі як високоточні компоненти та танкова оптика, стали недоступними. Щоб обійти санкції, росія незабаром почала закуповувати компоненти, такі як західні мікросхеми й телекомунікаційне обладнання, через треті країни.

Майкл Гьєрстад, який досліджує російську армію в Міжнародному інституті стратегічних досліджень, підрахував, що росія зараз виробляє нові й відремонтовані танки з такою ж швидкістю, з якою вона втрачає їх на полі бою — понад 100 на місяць.