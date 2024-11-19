Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

росія використовувала хімічну зброю в Україні – ОЗХЗ

19 листопада 2024, 12:17
росія використовувала хімічну зброю в Україні – ОЗХЗ
Фото: ЕРА
Інцидент зафіксовано 20 вересня поблизу села Іллінка Дніпропетровської області.

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) оприлюднила звіт про інцидент, пов'язаний із ймовірним застосуванням росією отруйних речовин на фронті. Дослідження було проведене на запит України.

Про це йдеться у повідомленні організації.

Випадок застосування росіянами хімічних речовин було зафіксовано 20 вересня 2024 року поблизу села Іллінка Дніпропетровської області. 

Команда експертів організації, яка прибула в Україну, зібрала документацію, свідчення безпосередніх очевидців, а також отримала три зразки: корпус гранати та два зразки ґрунту, відібрані з траншеї. Ці зразки були відправлені до двох лабораторій. 

"Аналізи призначених ОЗХЗ лабораторій, проведені окремо і незалежно один від одного, підтверджують, що зразки гранат і ґрунту, відібрані з окопу, містять речовину для боротьби з масовими заворушеннями 2-Хлорбензиліденемалонанонітрил, відомий як CS", – розповіли в організації. 

CS - це речовина, що спричиняє сильне подразнення слизових оболонок та шкіри. Її використовують, як засіб боротьби з масовими заворушеннями. Відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї, використання таких засобів, як методу ведення війни, заборонено.    

хімічна зброявійна в Україніросія загроза

Останні матеріали

росія пошкодила два підводні інтернет-кабелі в Балтійському морі. Потрібна негайна протидія
Політика
росія пошкодила два підводні інтернет-кабелі в Балтійському морі. Потрібна негайна протидія
Переклад iPress – 19 листопада 2024, 12:25
Як вижити в умовах
Політика
Як вижити в умовах "олігархічної братви". 20 уроків для світу пост-правди – The Guardian
Переклад iPress – 19 листопада 2024, 11:32
Українці продовжують успішно оборонятися. Тим часом росіяни на Курщині зазнають великих втрат – Дональд Гілл
Cуспільство
Українці продовжують успішно оборонятися. Тим часом росіяни на Курщині зазнають великих втрат – Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 листопада 2024, 07:14
Кінець
Політика
Кінець "системи Зеленського"? Навіть якщо вона дасть тріщину, Україна вистоїть – Том Купер
Переклад iPress – 18 листопада 2024, 14:42
Наймасовіша повітряна атака росії по Україні 17 листопада 2024 року. Реакція Заходу: занадто мало та занадто пізно – Том Купер
Політика
Наймасовіша повітряна атака росії по Україні 17 листопада 2024 року. Реакція Заходу: занадто мало та занадто пізно – Том Купер
Переклад iPress – 18 листопада 2024, 11:51
Чи хочуть союзники перемоги України? Дехто в Європі бажає розповісти Україні, що для неї означає мир – Філліпс О'Брайен
Політика
Чи хочуть союзники перемоги України? Дехто в Європі бажає розповісти Україні, що для неї означає мир – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 листопада 2024, 08:44
Стратегія
Політика
Стратегія "Ставка" і "Тік-Ток стратегія". Хороші новини з Куп'янська – Том Купер
Переклад iPress – 15 листопада 2024, 15:18
Майбутня політика Європарламенту. Факти про наступний склад Єврокомісії – Atlantic Council
Політика
Майбутня політика Європарламенту. Факти про наступний склад Єврокомісії – Atlantic Council
Переклад iPress – 15 листопада 2024, 13:51
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється