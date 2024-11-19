росія використовувала хімічну зброю в Україні – ОЗХЗ

Інцидент зафіксовано 20 вересня поблизу села Іллінка Дніпропетровської області.

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) оприлюднила звіт про інцидент, пов'язаний із ймовірним застосуванням росією отруйних речовин на фронті. Дослідження було проведене на запит України.

Про це йдеться у повідомленні організації.

Випадок застосування росіянами хімічних речовин було зафіксовано 20 вересня 2024 року поблизу села Іллінка Дніпропетровської області.

Команда експертів організації, яка прибула в Україну, зібрала документацію, свідчення безпосередніх очевидців, а також отримала три зразки: корпус гранати та два зразки ґрунту, відібрані з траншеї. Ці зразки були відправлені до двох лабораторій.

"Аналізи призначених ОЗХЗ лабораторій, проведені окремо і незалежно один від одного, підтверджують, що зразки гранат і ґрунту, відібрані з окопу, містять речовину для боротьби з масовими заворушеннями 2-Хлорбензиліденемалонанонітрил, відомий як CS", – розповіли в організації.

CS - це речовина, що спричиняє сильне подразнення слизових оболонок та шкіри. Її використовують, як засіб боротьби з масовими заворушеннями. Відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї, використання таких засобів, як методу ведення війни, заборонено.