росія використовувала хімічну зброю в Україні – ОЗХЗ
Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) оприлюднила звіт про інцидент, пов'язаний із ймовірним застосуванням росією отруйних речовин на фронті. Дослідження було проведене на запит України.
Про це йдеться у повідомленні організації.
Випадок застосування росіянами хімічних речовин було зафіксовано 20 вересня 2024 року поблизу села Іллінка Дніпропетровської області.
Команда експертів організації, яка прибула в Україну, зібрала документацію, свідчення безпосередніх очевидців, а також отримала три зразки: корпус гранати та два зразки ґрунту, відібрані з траншеї. Ці зразки були відправлені до двох лабораторій.
"Аналізи призначених ОЗХЗ лабораторій, проведені окремо і незалежно один від одного, підтверджують, що зразки гранат і ґрунту, відібрані з окопу, містять речовину для боротьби з масовими заворушеннями 2-Хлорбензиліденемалонанонітрил, відомий як CS", – розповіли в організації.
CS - це речовина, що спричиняє сильне подразнення слизових оболонок та шкіри. Її використовують, як засіб боротьби з масовими заворушеннями. Відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї, використання таких засобів, як методу ведення війни, заборонено.