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ПОЛІТИКА

росія вилучає паспорти високопосадовців, щоб зупинити дезертирство — FT

03 квітня 2023, 16:31
росія вилучає паспорти високопосадовців, щоб зупинити дезертирство — FT
Фото: dt.ua
Ідеться про тих людей, котрі працюють у "чутливих сферах", пєсков.

Співробітники ФСБ рф вилучають закордонні паспорти у високопосадовців та керівників державних компаній.

Про це повідомляє Financial Times.

За даними видання, це відбувається через параною російського диктатора володимира путіна про витік інформації та дезертирство.

Від деяких відомих діячів та колишніх чиновників вимагають здати проїзні документи, особливо ця вимога посилилася з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

"Посилення тиску відображає глибокі підозри кремля та ФСБ щодо лояльності російської еліти, багато з яких у приватному порядку виступають проти війни в Україні та незадоволені її впливом на їхній спосіб життя", - наголошується в матеріалі.

Прессекретар диктатора дмитро пєсков наголосив, що росія посилила обмеження на закордонні поїздки для тих, хто працює у "чутливих" областях.

"Є більш суворі правила щодо цього. У деяких місцях вони формалізовані, у деяких місцях вони залежать від конкретного рішення… щодо конкретних співробітників", - пояснив він.

Видання нагадує, що з часів СРСР російські чиновники, які мають доступ до державних секретів середнього рівня, мали залишати свої паспорти в сейфі, який знаходився у розпорядженні "спеціального відділу", створеного в їхніх міністерствах та компаніях. Але, за словами колишніх чиновників та керівників, російські служби безпеки рідко дотримувалися цих правил.

Ситуація змінилася після вторгнення рф до Криму 2014 року, коли спецслужби почали попереджати про заборону поїздок до таких країн, як США чи Велика Британія. Після повномасштабного вторгнення в Україну минулого року обмеження стали застосовуватися набагато ширше і багато в чому залежать від забаганки окремих працівників служб безпеки, які працюють у державних установах.

За даними співрозмовників видання, заходи безпеки у різних державних установах відрізняються: одні просять утриматися від закордонних поїздок навіть діячів середньої ланки, а інші дають високопосадовцям повний дозвіл на виїзд за кордон у межах розумного.

Одне з джерел повідомило, що керівникам однієї великої державної промислової компанії заборонено виїжджати за межі москви більш ніж на дві години без офіційного дозволу.

Раніше повідомлялось, що росія може змінити військове керівництво через провальний зимовий наступ.

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