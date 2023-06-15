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росія вимагає у Міжнародного суда ООН відхилити вимоги України

15 червня 2023, 09:34
росія вимагає у Міжнародного суда ООН відхилити вимоги України
рф закликала Міжнародний суд ООН в Гаазі відхилити вимоги України у справі щодо порушення росією двох конвенцій: про боротьбу з фінансуванням тероризму і про заборону всіх форм расової дискримінації.

Про це повідомляє Укрінформ.

"рося просить Суд відхилити всі вимоги України щодо Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації", - заявив посол росії в Нідерландах Александр Шульгин.

Він додав, що звернення України до Суду це начебто спроба виправдати війну проти Донбасу і що Україна ініціювала справу, щоб відвернути увагу від своєї підтримки нацизму.

"Україна прийшла до цього суду із брудними та закривавленими руками", — сказав посол.

російська сторона заперечилав, що так звані “ДНР” та “ЛНР” є терористичними організаціями, які фінансуються росією.

Слухання були присвячені розгляду справи по суті. Заслухавши всі сторони Суд видаляється для ухвалення рішення.

Міжнародний суд ООН в червні проводив публічні слухання у справі щодо порушення росією конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму та про заборону всіх форм расової дискримінації.

рф були висунуті такі звинувачення:: надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням; збиття літака “Малайзійських авіаліній” рейсу MH-17; обстріли житлових районів Маріуполя та Краматорська; знищення цивільного пасажирського автобуса неподалік Волновахи; вибух під час мирних зборів у Харкові; дискримінацію щодо української та кримськотатарської громад; заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу; хвилі зникнень, вбивства, самовільні обшуки, затримання; обмеження на викладання української й кримськотатарської мов.

РосіяГаагаМіжнародний суд ООН

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