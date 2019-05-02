Росія вимагає від Apple показувати Севастополь як російську територію
Комітети Держдуми повинні направити запит у Генпрокуратуру, щоб та "перешкодила порушенням Конституції РФ з боку корпорації Apple", інформує LB.ua.
"У смартфонах виробництва корпорації Apple в програмі "Карти" місто Севастополь вказано як українську територію (скрінкопія додається)", а також зазначено, що "на деяких гаджетах корпорації Apple аналогічно відображається місто Сімферополь", - зазначено у запиті.
Минулого тижня депутати Держдуми домоглися від Google, щоб окупований Крим для користувачів з Росії відображався як російська територія.
"У перший день корпорація Google не погодилася з нашим твердженням, проте через декілька днів у коментарі підтвердила, що є технічна помилка", - повідомив депутат Олександр Старовойтов.
В найближчі дні комітет Держдуми з безпеки "проведе зустріч з представником корпорації Google і в цьому питанні буде поставлено якусь крапку", припустив політик.
Нагадаємо, The Times опублікувала офіційне вибачення після критики з боку посольства України у Великобританії через публікацію карти, де Крим був позначений як частина Російської Федерації.
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