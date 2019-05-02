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Росія вимагає від Apple показувати Севастополь як російську територію

Для відвідувачів з Росії окупований острів позначають як російську територію
Державна Дума Росії сьогодні доручила комітетам з безпеки і протидії корупції та інформполітики розібратися, чому на картах компанії Apple окупований Севастополь вказано як українську територію.
Росія вимагає від Apple показувати Севастополь як російську територію Фото: з відкритих джерел

Комітети Держдуми повинні направити запит у Генпрокуратуру, щоб та "перешкодила порушенням Конституції РФ з боку корпорації Apple",  інформує LB.ua.

"У смартфонах виробництва корпорації Apple в програмі "Карти" місто Севастополь вказано як українську територію (скрінкопія додається)", а також зазначено, що "на деяких гаджетах корпорації Apple аналогічно відображається місто Сімферополь", - зазначено у запиті.

Минулого тижня депутати Держдуми домоглися від Google, щоб окупований Крим для користувачів з Росії відображався як російська територія.

"У перший день корпорація Google не погодилася з нашим твердженням, проте через декілька днів у коментарі підтвердила, що є технічна помилка", - повідомив депутат Олександр Старовойтов.

В найближчі дні комітет Держдуми з безпеки "проведе зустріч з представником корпорації Google і в цьому питанні буде поставлено якусь крапку",  припустив політик.

Нагадаємо, The Times опублікувала офіційне вибачення після критики з боку посольства України у Великобританії через публікацію карти, де Крим був позначений як частина Російської Федерації.

 
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05 02 2019 15:18
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