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росія випадково розкрила адреси секретної служби путіна і ГРУ

02 жовтня 2023, 16:35
росія випадково розкрила адреси секретної служби путіна і ГРУ
Фото: Укрінформ
У документі перераховані об'єкти, де не повинно бути "відключень електроенергії".

В росії випадково розкрили адреси секретних військових будівель, установ і шпигунських будинків країни в москві і Санкт-Петербурзі. Документ був опублікований на сайті мерії москви.

Про це повідомляє центр "Досьє", заснований російським опозиціонером Михайлом Ходорковським.

Учасники проєкту змогли виявити адреси, перераховані в 434-сторінковому документі під назвою "Спеціальна група". Там перераховані об'єкти, де не повинно бути "відключень електроенергії".

За даними центру, до списку увійшли ряд надсекретних урядових об'єктів, будинки, що належать офіцерам ГРУ (Головне управління Генерального штабу Збройних Сил російської федерації) і секретній службі президента владіміра путіна, склад боєприпасів і багато іншого.

Більшість цих об'єктів не зачіпають Міноборони або спецслужби, проте у списку є також перелік всіх військових частин і установ Міноборони, розташованих у москві.

"Більш того, хто-небудь без праці може дізнатися, де в москві живуть співробітники найпотаємніших відомств, подивитися, які непоказні будівлі насправді є об'єктами спецслужб, і позаздрити смаку життя керівництва цих спецслужб", – йдеться у повідомленні центру.

Найбільша концентрація об'єктів, пов'язаних зі спецслужбами – в районі Срібного Бору, де розташовані дачі, пов'язані зі Службою зовнішньої розвідки (СЗР).

В досьє перераховані адреси конкретних об'єктів і їх фотографії. Крім дач, до списку увійшли багато житлових будинків, що належать СЗР, Федеральній службі охорони (ФСО) або ГРУ. Проте, конкретні квартири зазвичай не вказуються.

Найбільша кількість об'єктів у переліку закріплена за ФСО. Це не тільки вежі кремля, Олександрівський сад та інші подібні місця, але і неочевидні об'єкти, наприклад, в одній будівлі з популярним кафе "Жан-Жак" кілька об'єктів належать також Федеральній службі виконання покарань.

Документ підписаний главою департаменту ЖКГ В'ячеславом Торсуновим і директором компанії "Мосенергосбит", що реалізує електроенергію абонентам Московської області, Андрій Ковальов. Його схвалив мер москви Сергій Собянін.

 

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