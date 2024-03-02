росія випробувала ядерну ракету "Ярс" для залякування західної аудиторії – ISW

Вчора кремль провів випробування міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс", щоб щоб вселити страх у західну аудиторію і послабити західну підтримку України.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни.

"1 березня Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська провели успішний навчально-бойовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) РС-24 "Ярс", оснащеної ракетою залпового наведення (РСВН)", - пишуть аналітики.

Під час свого послання до Федеральних зборів 29 лютого путін підкреслив, що росія володіє зброєю, яка може завдати удару по країнах Заходу .

В ISW оцінюють, що москва часто використовує ядерне брязкання, щоб вселити страх у західну аудиторію і послабити підтримку України Заходом.

Військові аналітики вважають, що використання росією ядерної зброї в Україні та за її межами малоймовірне.

"Ярс" або РС-24 – це стратегічний комплекс, в основі якого йде твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета. Його взяли на озброєння РФ у 2009 році.