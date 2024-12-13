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росія випустила 93 ракети, 81 вдалося збити – Зеленський

13 грудня 2024, 13:13
росія випустила 93 ракети, 81 вдалося збити – Зеленський
Фото: з вільного доступу
Окупанти завдали один з найбільш масштабних ударів по українській енергетиці

Ворог здійснив черговий масований удар по Україні. За попередніми даними, російська федерація запустила 93 ракети та майже 200 безпілотників.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Крилаті ракети, балістика. За попередніми звітами, було 93 ракети. Зокрема, була й щонайменше одна північнокорейська ракета. Вдалося збити 81 ракету, з них 11 крилатих ракет збито завдяки нашим F-16. Також росіяни задіяли в цій атаці майже 200 безпілотників. Один із найбільш масштабних ударів по нашій енергетиці", – каже він.
 
Очільник України вчергове прокоментував західні заклики про переговори з російським диктатором путіним.
 
"Це такий "мирний" план путіна – знищити все. Це так він хоче "перемовин" – тероризуючи мільйони людей. І він не обмежений ані в далекобійності, ані в купівлі необхідних компонентів для виробництва ракет. Нафта дає путіну достатньо грошей, щоб вірити в безкарність. Потрібна сильна реакція світу: на масований удар – масова реакція. Тільки так зупиняється терор. Якщо лідери бояться реагувати чи звикають до терору, путін сприймає це як дозвіл продовжувати. Потрібні "Петріоти", щоб збивати ці ракети й доводити, що терор не досягне мети. Потрібно посилювати санкції проти росії за війну, щоб реально впливати на російське виробництво ракет", – зауважив український лідер.
 
Президент також згадав політиків, які вважають, що для завершення війни з РФ потрібно «просто поговорити з Путіним».
 
«Балачки Путіна не зупиняють – потрібна сила, яка приведе до миру. Сила, яка не боятиметься своєї можливості зупиняти зло. Світ може зупинити це божевілля, і для цього перш за все треба зупинити божевілля в Москві, яке вже 20+ років віддає накази на терор. Сила потрібна. Україна вдячна всім, хто допомагає», – підсумував президент України.

 

війна в Україніракета рфросія окупанти

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