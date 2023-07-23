росія випустила по Одесі 19 ракет різних типів, половину збили

Сили протиповітряної оборони збили дев'ять ворожих цілей: 4 морські "Калібри" та 5 крилатих ракет "Іскандер-К".

російські окупанти в ніч на 23 липня випустили по Україні 19 ракет різних типів, зокрема і балістику. Сили ППО збили майже половину з них.

Про це повідомляє Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Цієї ночі ворог випустив по Одесі:

5 крилатих ракет "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон" (Крим);

3 крилаті ракети повітряного базування Х-22 - пуски здійснювались з літаків Ту-22МЗ (акваторія Чорного моря);

4 крилаті ракети морського базування "Калібр" - імовірно, з підводного човна (акваторія Чорного моря);

5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К" (Крим);

2 балістичні ракети "Іскандер-М" (Крим).

Сили протиповітряної оборони збили дев'ять ворожих цілей: 4 морські "Калібри" та 5 крилатих ракет "Іскандер-К".

Цієї ночі російські загарбники знову атакували Одесу. Окупанти завдали наймасованішого удару з початку повномасштабної війни по історичному центру міста.

Через ворожу атаку пошкоджені житлові будинки, зокрема і багатоквартирні, пам'ятки культури. Крім того, зруйнований Спасо-Преображенський кафедральний собор. Внаслідок нічного обстрілу постраждали 19 осіб, один чоловік загинув.