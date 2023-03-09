росія випустила по Україні 81 ракету, в тому числі 6 "Кинджалів" — Залужний

Протиповітряна оборона збила 34 крилатих ракет.

Вночі 9 березня росія випустила по Україні 81 ракету різного типу.

Про це повідомляє головнокмандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Цієї ночі противник завдав масованого ракетного удару по об‘єктах критичної інфраструктури України.

Здійснив 81 пуск ракет різного базування:

- 28 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;

- 20 пусків крилатих ракет морського базування "Калібр";

- 6 пусків крилатих ракет повітряного базування X-22;

- 6 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-47 "Кинджал";

- 8 пусків керованих авіаційних ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;

-13 пусків зенітних керованих ракет С-300.



Крім того, здійснено 8 пусків ударних БпЛА "Shahed-136/131", - повідомив Залужний.



Повідомляється, що силами та засобами Повітряних сил 3С України у взаємодії з підрозділами інших Складових cил оборони України із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" знищено 34 крилаті ракети, а також 4 БпЛА "Shahed-136/131".

Внаслідок організованої протидії 8 керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей.

Також зазначається, що внаслідок обстрілів постраждали три теплоелектростанції ДТЕК Енерго. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих, повідомляє "Укренерго".

"Обмеження будуть застосовані у Житомирській, Харківській та Одеській областях", - йдеться в повідомленні.

Починаючи з вересня 2022 року ТЕС ДТЕК були атаковані вже 29 разів. Через це троє енергетиків загинули, 28 були поранені.