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росія випустила по Україні більше 40 ракет – Зеленський

08 липня 2024, 12:31
росія випустила по Україні більше 40 ракет – Зеленський
Постраждали Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.
Сьогодні вранці росія атакувала українські міста більше ніж 40 ракетами. Під час масованої атаки постраждали Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.
 
Про це заявив президент Володимир Зеленський.
 
"російські терористи знову масовано атакували ракетами Україну. Різні міста: Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ. Понад 40 ракет різних типів. Пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня", - написав він у Telegram. 
 
Наразі задіяні всі служби, аби врятувати якнайбільше людей.
 
"І весь світ має задіяти всю свою рішучість, щоб нарешті покласти край російським ударам. Вбивства – це те, що несе путін. Тільки разом ми можемо принести справжній мир та безпеку", - наголосив Зеленський.
ракетна атакавійна в Україніросія окупантиВолодимир Зеленський

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