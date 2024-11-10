росія випустила по Україні рекордну кількість безпілотників

Українська протиповітряна оборона знищила 62 дрона.

Сьогодні вночі армія рф запустила по Україні 145 БпЛА.

Натомість протиповітряна оборона знищила 62 ворожих БпЛА, 67 безпілотників локаційно втрачені, а ще 10 – залетіли на територію Молдови, Білорусі і рф.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил Facebook-сторінці.

"У ніч на 10 листопада 2024 року (із 20.00 9 листопада) противник атакував рекордною кількістю БпЛА!", - йдеться в дописі.

Протягом ночі радіотехнічні війська Повітряних сил виявлили і здійснили супровід 145-ти повітряних цілей: ударних безпілотників типу Shahed та безпілотників невстановленого типу із районів Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ –рф, мис Чауда – тимчасово окупований Крим.

Станом на ранок неділі підтверджено збиття 62-х БпЛА противника у Одеській, Київській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

67 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще 10 російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Молдови, Білорусі та рф.