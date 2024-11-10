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росія випустила по Україні рекордну кількість безпілотників

10 листопада 2024, 10:02
росія випустила по Україні рекордну кількість безпілотників
Фото: УНН
Українська протиповітряна оборона знищила 62 дрона.

Сьогодні вночі армія рф запустила по Україні 145 БпЛА.

Натомість протиповітряна оборона знищила 62 ворожих БпЛА, 67 безпілотників локаційно втрачені, а ще 10 – залетіли на територію Молдови, Білорусі і рф.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил Facebook-сторінці.

"У ніч на 10 листопада 2024 року (із 20.00 9 листопада) противник атакував рекордною кількістю БпЛА!", - йдеться в дописі. 

Протягом ночі радіотехнічні війська Повітряних сил виявлили і здійснили супровід 145-ти повітряних цілей:  ударних безпілотників типу Shahed та безпілотників невстановленого типу із районів Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ –рф,  мис Чауда – тимчасово окупований Крим.

Станом на ранок неділі підтверджено збиття 62-х БпЛА противника у Одеській, Київській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

67 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще 10 російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Молдови, Білорусі та рф.

 
протиповітряна оборонавійна в Україні

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