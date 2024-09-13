росія виробляє новий дрон-камікадзе з китайським двигуном – Reuters

За рік рф виготовила 2500 нових ударних дронів "Гарпія-А1".

росія почала виробляти новий ударний дрон під назвою "Гарпія-А1" з китайськими двигунами та частинами, які вона використовувала під час війни в Україні.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в єропейській розвідці.

За даними двох джерел видання, росія почала виробляти новий ударний дрон під назвою "Гарпія-А1" з китайськими двигунами та частинами, які вона використовувала під час війни в Україні.

Дані з контракту на виробництво нового безпілотника, листування компанії щодо виробничого процесу та фінансових документів, вказують на те, що Іжевський електромеханічний завод (ІЕМЗ) "Купол" рф, дочірнє підприємство російського державного виробника зброї "Алмаз-Антей", за рік - з липня 2023 року по липень 2024 - виготовив понад 2500 дронів "Гарпій".