росія виробляє понад 170 ракет щомісяця, обходячи санкції – Forbes

За оцінкою Forbes, темпи виробництва ракет у рф становлять 132−171 одиниця на місяць, що коштує москві 1,1 мільярда доларів.

росія здатна виробляти на місяць від 42 до 56 балістичних і 90−115 крилатих далекобійних ракет, попри введені Заходом санкції.

Про це повідомляє Forbes.

Видання з посиланням на джерело в одній із розвідувальних структур також повідомляє, що водночас темпи виробництва дронів Shahed-136 у рф становлять понад 500 одиниць на місяць, що обходиться в приблизно 100 мільйонів доларів.

За оцінкою Forbes, темпи виробництва ракет у рф становлять 132−171 одиниця на місяць, що коштує москві 1,1 мільярда доларів. Приблизно таку саму кількість ракет російські окупанти випустили по Україні під час удару 26 серпня, уточнюють журналісти.

Ракети Іскандер-М, дальність яких становить до 500 км, а бойова частина — 480−700 кг, виготовляються в кількості 30−40 одиниць на місяць. У запасах рф їх 130.

Що стосується північнокорейських балістичних ракет KN-23, то їх рф отримала близько 60 одиниць. Дальність цієї зброї становить до 690 км і бойова частина — 500 кг у версії до 450 км. У версії з максимальною дальністю польоту вага бойової частини може бути меншою.

Крім того, у запасах рф є 55 ракет Кинджал, дальність яких становить 1500−2000 км. Наразі окупанти можуть виготовляти 2−6 таких ракет на місяць.

Ракети Х-101 з дальністю 2500−2800 км і 450 кг бойової частини рф накопичила в кількості 190 одиниць. До того ж, ворог виробляє по 40−50 нових ракет на місяць.

Калібрів у запасах окупантів є 350 одиниць. Ще 30−40 нових ракет рф виробляє за місяць. Дальність цих ракет становить 1500−2000 км, а бойова частина — 450 кг.

Водночас ракет Іскандер-К у запасах ворога 180, ще 10−15 одиниць виготовляється протягом місяця. Дальність Іскандер-К — 2500 км, а бойова частина — 450 кг.

Надзвукових ракет Онікс, які можуть розвивати швидкість понад 2400 км/год, рф накопичила 500 одиниць. На додаток 10 таких ракет рф виробляє за місяць.

Крім того, у 2024 році в планах виробництва значаться 224 ракети Х-32.

Шахедів у запасах росії є 200 одиниць. Нові ударні БПЛА окупанти виробляють у кількості від 500 одиниць на місяць.