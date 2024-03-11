росія виробляє втричі більше артилерійських снарядів, ніж США і Європа – CNN

рф виробляє 250 тисяч снарядів на місяць, що втричі більше, ніж США і Європа можуть відправити Україні.

Про це йдеться в ексклюзивному матеріалі телерадіокомпанії CNN.

росія виробляє майже втричі більше артилерійських боєприпасів, ніж США і Європа, що є ключовою перевагою напередодні очікуваного чергового російського наступу в Україні наприкінці цього року.

рф виробляє близько 250 000 артилерійських боєприпасів на місяць, або близько 3 мільйонів на рік, згідно з оцінками розвідки НАТО щодо російського оборонного виробництва, наданими CNN, а також джерелами, знайомими з зусиллями Заходу з озброєння України.

Разом США і Європа можуть виробляти лише близько 1,2 мільйона боєприпасів на рік для відправки до Києва.

Американські військові поставили собі за мету виробляти 100 000 артилерійських снарядів на місяць до кінця 2025 року - менше половини російського щомісячного виробництва - і навіть ця цифра зараз недосяжна, адже виділення Україні 60 мільярдів доларів заблоковано в Конгресі.

"Те, в чому ми зараз перебуваємо, - це війна на виробництві", - сказав високопоставлений чиновник НАТО в інтерв'ю CNN.

"Результат в Україні залежить від того, як кожна зі сторін підготовлена до ведення цієї війни", - додав він.

Офіційні особи кажуть, що кремль зараз випускає близько 10 000 снарядів на день, тоді як з українського боку - лише 2000 на день. За словами представника європейської розвідки, в деяких місцях вздовж 1000 кілометрового фронту співвідношення ще гірше.

Дефіцит озброєнь виник у найнебезпечніший момент для військових зусиль України з часу, коли росія вперше пішла на Київ у лютому 2022 року. Гроші США на озброєння України закінчилися, а республіканська опозиція в Конгресі фактично припинила їх виділення.

Тим часом, рф нещодавно захопила українське місто Авдіївку і, за загальним визнанням, володіє ініціативою на полі бою. Україна бореться не лише з нестачею боєприпасів, але й зі зростаючою нестачею живої сили на лінії фронту.

США та їхні союзники надали Україні низку високотехнологічних систем, включаючи танк M-1 Abrams, а незабаром і винищувачі F-16. Але військові аналітики кажуть, що війна, швидше за все, буде виграна або програна залежно від того, хто випустить більше артилерійських снарядів.

"Питання номер один, за яким ми зараз спостерігаємо, - це боєприпаси. Це артилерійські снаряди, тому що саме в цьому росія має значну перевагу у виробництві і значну перевагу на полі бою" - сказав представник НАТО

російська військова машина в "повній бойовій готовності

рф працює на артилерійських заводах "24/7", чергуючи 12-годинні зміни, заявив офіційний представник НАТО. Близько 3,5 мільйона росіян зараз працюють в оборонному секторі, в порівнянні з 2 - 2,5 мільйонами до війни.

Також кремль імпортує боєприпаси: Іран минулого року надіслав щонайменше 300 000 артилерійських снарядів - можливо, навіть більше, а Північна Корея надала щонайменше 6700 контейнерів з боєприпасами, в яких містилися мільйони снарядів.

"росія пустила в хід усе, що у неї є. Їх військова машина працює на повну потужність" - сказав представник розвідки.

Приблизним еквівалентом у США було б, якби президент Джо Байден застосував Закон про оборонне виробництво, сказав американський чиновник, який надає президенту повноваження наказувати компаніям швидко виробляти обладнання для підтримки національної оборони країни.

За словами американських і західних чиновників, нарощування російських озброєнь все ще недостатнє для задоволення її потреб, а західні розвідники не очікують, що рф досягне значних успіхів на полі бою в короткостроковій перспективі. Існує також межа російських виробничих потужностей, кажуть чиновники: російські заводи, ймовірно, досягнуть піку виробництва десь у наступному році.

Але це все ще набагато більше, ніж виробляють США та Європа для України - особливо без додаткового фінансування з боку США.

Європейські країни намагаються компенсувати дефіцит. Минулого місяця німецька оборонна компанія сила, що планує відкрити в Україні завод з виробництва боєприпасів, який, за її словами, вироблятиме сотні тисяч боєприпасів калібру 155 мм щороку. У Німеччині ця ж компанія заклала фундамент нового заводу, який, як очікується, з часом вироблятиме близько 200 000 артилерійських снарядів на рік.

Американські і західні чиновники наполягають на тому, що хоча росія змогла запустити свої заводські лінії, частково завдяки тому, що має перевагу керованої економіки під контролем автократа, капіталістичні західні країни врешті-решт наздоженуть її і вироблятимуть краще обладнання.

"Якщо ви дійсно можете контролювати економіку, то, ймовірно, ви можете рухатися трохи швидше, ніж інші країни. Але Захід матиме більше стійкої сили", - сказав генерал-лейтенант Стівен Бешем, заступник командувача Європейського командування Збройних сил США

"Захід тільки починає нарощувати темпи розбудови інфраструктури, щоб додати необхідний потенціал озброєнь".

Коли гроші все ще надходили, армія США розширила виробництво артилерійських снарядів у Пенсильванії, Айові і Техасі.

"росія виробляє 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Я маю на увазі, величезне, неосяжне. Ми не повинні недооцінювати їхнє бажання пережити нас терпінням і стійкістю" - сказав один європейський депутат.

Представники розвідки вважають, що жодна зі сторін не готова до швидких перемог, але загальні розрахунки свідчать на користь москви в довгостроковій перспективі - особливо якщо додаткова допомога з боку США не буде надана.

"Все йде не дуже добре, але все залежить", - сказало одне джерело, знайоме із західною розвідкою. "Якщо допомога відновиться і надійде швидко, то ще не все втрачено".

Нещодавно росія також націлилася на українську оборонну промисловість за допомогою своєї далекобійної зброї.

"Якби ми говорили про це минулої осені, ми б говорили про те, що вони націлені на об'єкти критичної інфраструктури, а зараз ми бачимо деякі об'єкти критичної інфраструктури, але також багато об'єктів української оборонно-промислової бази" - сказав представник НАТО.

За словами високопосадовця НАТО, рф щомісяця виробляє від 115 до 130 ракет дальнього радіусу дії і від 300 до 350 ударних безпілотників одностороннього ураження на основі іранської моделі, наданої Тегераном. Хоча до війни рф мала в своєму арсеналі тисячі ракет дальнього радіусу дії, сьогодні їх кількість коливається в районі 700, сказав чиновник.

Останнім часом росіяни консервували цю зброю, щоб використовувати її великими залпами, щоб спробувати подолати українську протиракетну оборону. І вони компенсували це збільшенням використання безпілотників, відправляючи в середньому в чотири рази більше безпілотників на місяць, ніж минулої зими.

Мабуть, найбільшою проблемою росії є виробництво танків та іншої бронетехніки. Вона випускає близько 125 танків на місяць, але переважна більшість з них - це старі моделі, які були відремонтовані. Близько 86 відсотків основних бойових танків, вироблених рф в 2023 році, були відремонтовані, сказав представник НАТО. І хоча росія має близько 5000 танків на зберіганні, "ймовірно, великий відсоток з них не підлягає відновленню і придатний лише для розбирання на запчастини.

москва втратила щонайменше 2700 танків, що більш ніж удвічі перевищує загальну кількість, яку вона спочатку розгорнула в Україні в лютому 2022 року, коли почалося вторгнення.

Офіційні особи також уважно стежать за економікою рф, щоб зрозуміти, як взаємодія між надмірно розвиненим оборонним сектором, західними санкціями і зусиллями путіна підготувати свою економіку до війни впливає на здатність росії підтримувати конфлікт.

Війна абсолютно "трансформувала" російську економіку, сказав представник НАТО, порівняно з пострадянським періодом, коли нафта була провідним сектором. Зараз оборона є найбільшим сектором російської економіки, і за неї платять нафтою.

Це створює певні довгострокові дисбаланси, які, ймовірно, будуть проблематичними для росії, але наразі це працює, сказав представник НАТО і Башем, представник Європейського командування Збройних сил США.

"У короткостроковій перспективі - скажімо, протягом наступних 18 місяців або близько того - це може бути нескладно, але це міцна економіка", - сказав представник НАТО.

Пентагон зважує, чи варто використовувати останнє джерело фінансування, яке у нього залишилось, але раніше він не хотів витрачати гроші, які залишились, без гарантій того, що їх відшкодує Конгрес, тому що використання запасів Міністерства оборони без планів поповнення цих запасів може вплинути на боєготовність США, як повідомляла раніше CNN.

"Якщо американська допомога більше не надходитиме, чи змінять українці своє ставлення до переговорів?", - запитало джерело, знайоме із західною розвідкою.