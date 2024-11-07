росія виснажує радянські арсенали, але поповнює запаси завдяки КНДР – OSINT-аналітик

росія використовує щодня до 50 тисяч артилерійських снарядів, спустошуючи арсенали з радянськими запасами. Але КНДР надає допомогу росіянам, поставляючи боєприпаси.

За нинішніх темпів використання артилерійських снарядів, радянські військові склади в росії повинні вже були спорожніти. OSINT-аналітик, який пише в Х під ніком Just BeCause, вивчив супутникові знімки і спробував з'ясувати, наскільки порожні російські арсенали і чи точно виснажилися запаси радянських боєприпасів.

"За даними ЗМІ, тільки 30% снарядів, які зараз використовує росія, вироблені в країні. Якщо це вірно, російські арсенали боєприпасів радянських часів повинні бути порожні", — написав він, зазначивши, що навесні 2024 року Росія використовувала від 50 000 до 10 000 снарядів на день.

Незважаючи на виробництво 1,7 млн снарядів на рік з 2014 року, цього недостатньо для тривалої війни. Тому нові снаряди надходять до рф із Північної Кореї.

Блогер зазначив, що у нього не було доступу до свіжих супутникових знімків для кожного російського арсеналу, але він вивчив найбільші.

"Перша — 1819-та артилерійська база боєприпасів, де (очевидно) зберігаються артилерійські боєприпаси. До вересня 2024 року вона майже порожня... Деякі боєприпаси залишилися, але я б оцінив, що 90% вже немає, а решта під питанням", — зазначив Just BeCause і далі пішов за списком:

2719-та артилерійська база боєприпасів спочатку не мала великої кількості боєприпасів, але до вересня 2024 року вона повністю спорожніла. Ця база в основному використовувалася для утилізації боєприпасів.

1215-та Центральна артилерійська база боєприпасів. Та сама історія. Я не впевнений, що в цих білих коробках, але сумніваюся, що на цьому етапі там щось можна використовувати.

73-й арсенал ГРАУ (Головне ракетно-артилерійське управління рф): переважно підземні бункери, але відкриті складські приміщення були майже порожні до вересня 2024 року. Схоже, вони розчищають територію, можливо, для нових бункерів. Там, схоже, є поїзд, завантажений 3-метровими тонкими ящиками, ймовірно, ракетами РСЗВ.

100-й арсенал майже порожній, навколо нього великі розчищені території.

Для 7-го арсеналу в нас немає останніх супутникових знімків, але до осені 2022 року значне виснаження вже було очевидним, і цілі секції зникли.

51-й арсенал у вересні 2024 року показав набагато меншу активність порівняно з жовтнем 2022 року. Секції біля залізничної станції порожні, ймовірно, через скорочення поставок або спроби зберегти все в бункерах для захисту.

"Ці спостереження з арсеналів, де зберігаються боєприпаси зовні, вказують на те, що залишилося мало боєприпасів радянської епохи", — зазначає OSINT-аналітик. За його словами, арсенали ближче до кордону з Україною слугують логістичними центрами для нещодавно вироблених і наданих Північною Кореєю снарядів. Деякі з них були нещодавно знищені.

Також він розповів про російські САУ. OSINT-аналітик вважає, що росіяни забрали понад 8 тисяч САУ і буксируваних знарядь (без мінометів) зі складів. Якщо в середньому вони використовують 20 тисяч снарядів на день, то до середини 2024 року росія використала б понад 18 млн снарядів.

"Враховуючи, що ствол гармати втрачає точність приблизно після 3000 снарядів, можна припустити, що понад 6000 стволів могли зноситися. Однак деякі з цих снарядів є мінометними, а гармати зі складу також замінюють знищені. Таким чином, оцінка у 8000 "використаних" артилерійських знарядь підходить", — стверджує Just BeCause.

На його думку, росія дійсно вичерпала свої запаси снарядів радянської епохи. Але при цьому багато хто недооцінює роль і внесок Північної Кореї у війну в Україні.