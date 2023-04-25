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росія висилає дипломата Молдови та закриває в'їзд молдовським посадовцям

25 квітня 2023, 17:10
росія висилає дипломата Молдови та закриває в'їзд молдовським посадовцям
Фото: ria.ru
У росії оголосили персонами нон грата міністра і трьох депутатів Молдови.

МЗС росії оголосило персоною нон грата співробітника посольства Молдови у москві та закриває в'їзд кільком молдовським посадовцям за "антиросійські заяви".

Про це йдеться на сайті російського МЗС.

Так, в'їзд до рф відтепер заборонено консулу Молдови у росії, міністерці внутрішніх справ Молдови Анні Ревенко і трьом депутатам від правлячої партії "Дія та солідарність": Оазу Нантою, Олесі Стаматі та Ліліану Карпу. 

Зазначається, що посол Молдови у рф Ліліан Дарій був викликаний до російського МЗС. Там його оголосили персоною нон ґрата і повідомили про рішення вислати з РФ. Ще кільком офіційним особам Молдови закрили в'їзд у росію за "регулярні антиросійські заяви і приєднання Кишинева до санкційних списків Євросоюзу".

російська пропаганда стверджує, що таке рішення є відповіддю на висилання минулого тижня російського дипломата з Кишинева, який був співробітником консульства.

Нагадаємо, 19 квітня, Молдова вислала співробітника посольства рф, якого звинувачено в “діях, несумісних з дипломатичним статусом”. Це сталося після того, як молдовські прикордонники в аеропорту Кишинева відмовили у в'їзді до країни лідеру російського Татарстану Рустаму Мінніханову, що перебуває під санкціями ЄС. 

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