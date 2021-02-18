Росія висилає дипломата посольства Естонії
Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.
"Нещодавно Естонія абсолютно безпідставно оголосила персоною нон грата дипломата посольства Росії в Таллінні, він займався питаннями культури і освіти. Російська відповідь не забарилася. Був викликаний посол Естонії в Москві, йому було висловлено рішучий протест та оголошено про висилку одного з дипломатів естонського дипломатичного представництва", - сказала Захарова.
Вона не уточнила, коли саме Естонія вислала російського дипломата. На сайті МЗС Естонії за останні два тижні немає такої інформації.
Нагадаємо, 5 лютого Росія вирішила вислати трьох європейських дипломатів, коли глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель прибув до Москви з візитом.
РФ висловила протест у зв’язку з участю дипломатичних співробітників генеральних консульств Швеції і Польщі в Санкт-Петербурзі і посольства Німеччини в Москві в акціях протесту 23 січня. Дипломатів оголошено "persona non grata" і наказано найближчим часом покинути територію Російської Федерації.
Раніше Албанія оголосила співробітника посольства Росії персоною нон грата за недотримання ним запроваджених в країні протиепідемічних правил.
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