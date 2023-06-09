росія висилає японського дипломата через допомогу Україні

У МЗС росії пригрозили Японії.

Міністерство закордонних справ рф викликало на килим посла Японії Тоехісу Кодзукі через оголошену раніше Японією допомогу Україні.

Про це йдеться у заяві МЗС.

Зазначається, що рф звинуватила Японію в постачанні Україні озброєння, яке нібито потім використовується для атак прикордонних російських регіонів.

"Адміністрація прем'єр-міністра Кішіді тим самим має бути готова розділити відповідальність за загибель мирного населення, зокрема в прикордонних областях росії, внаслідок злочинних дій українських терористів, які активно використовують військову техніку, яку надає Київу", - заявляють росіяни.

Натомість МЗС росії пригрозило Японії, що допомога Україні "заганяє двосторонні відносини у небезпечний глухий кут".