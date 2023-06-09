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росія висилає японського дипломата через допомогу Україні

09 червня 2023, 18:29
росія висилає японського дипломата через допомогу Україні
Фото: Shutterstock.com
У МЗС росії пригрозили Японії.

Міністерство закордонних справ рф викликало на килим посла Японії Тоехісу Кодзукі через оголошену раніше Японією допомогу Україні.

Про це йдеться у заяві МЗС.

Зазначається, що рф звинуватила Японію в постачанні Україні озброєння, яке нібито потім використовується для атак прикордонних російських регіонів.

"Адміністрація прем'єр-міністра Кішіді тим самим має бути готова розділити відповідальність за загибель мирного населення, зокрема в прикордонних областях росії, внаслідок злочинних дій українських терористів, які активно використовують військову техніку, яку надає Київу", - заявляють росіяни.

Натомість МЗС росії пригрозило Японії, що допомога Україні "заганяє двосторонні відносини у небезпечний глухий кут".

ЯпоніяМЗС Росіївійна в Україніросія окупанти

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