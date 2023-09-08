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росія вивела авіацію з території білорусі у серпні

08 вересня 2023, 18:19
росія вивела авіацію з території білорусі у серпні
Фото: Reuters
Виведення російського авіаугруповання відбулося ще 5 серпня.

На території білорусі перестало існувати авіаційне угруповання повітряно-космічних сил (ПКС) росії. Станом на 1 вересня на білоруському аеродромі “Ліда” перебував лише один російський штурмовик Су-25.

Про це повідомила моніторингова група Беларускі Гаюн.

білоруські спостерігачі нагадали, що більшість російських літаків перебували у Білорусі у складі регіонального угруповання військ (РУВ) від початку січня 2023 року. Їх виведення відбулося ще 5 серпня.

За інформацією моніторингової групи, з аеродрому "Мачулищі" на аеродром "Сеща" у Брянську область рф відлетіли 11 російських гелікоптерів: чотири одиниці Мі-8 та сім одиниць Мі-24. Також з аеродрому "Барановичі" до рф вилетіло 9 винищувачів Су-34 та Су-30СМ.

Станом на 1 вересня у білорусі залишався лише один штурмовик Су-25 ПКС рф, який прилетів до "Мачулищ" 25 липня, а 31 серпня перебазувався на аеродром "Ліда" в Гродненській області. 

Як відомо, у лютому 2022 року білорусь стала плацдармом для вторгнення в Україну, а російські літаки Су-34 та Су-30, здітаючи з білоруських аеродромів, завдавали ударів по  українській території.

Білорусьвійна в Україніросія окупантиавіація рф

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