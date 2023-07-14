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росія вивела із білорусі майже всіх своїх військових – ДПСУ

14 липня 2023, 15:53
росія вивела із білорусі майже всіх своїх військових – ДПСУ
Фото: з вільного доступу
Українська розвідка вважає, що наразі загроза нового вторгнення з білорусі — відсутня.

російська федерація у межах ротації вивела практично всіх своїх військових з території сусідньої білорусі, де вони проходили тренування.

Про це під час брифінгу  повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Ситуацію на кордоні з білоруссю він називає повністю контрольованою. Зі слів Демченка, кількість військових рф на білоруських полігонах за останній час зменшилася. Разом з тим москва надалі використовує республіку як майданчик чи полігон для навчання своїх підрозділів.

"По той бік кордону ми не бачимо, щоб ворог мав угруповання, необхідне для повторного вторгнення в Україну. Попри все ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку ситуації, бо білорусь, на жаль, продовжує підтримувати Росію у розв'язаній нею війні проти України. Донедавна ми фіксували кількість російських військових на рівні до двох тисяч військовослужбовців. На даний момент пройшла чергова ротація і практично всі російські військові виведені з території білорусі", - розповів речник ДПСУ.

Втім, наголошує Демченко, не можна виключати, що в найближчий час на територію білорусі можуть бути знову заведені чергові підрозділи рф. Але наразі прикордонники не фіксують цього. 

Крім того, ДПСУ не спостерігає організованого заведення в білорусь російських найманців приватних військових компаній, про що раніше зазначалося, адже рб готувала майданчики для їхнього приймання.

Білорусьросійські військовівійна в Україніросія окупанти

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